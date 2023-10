NÖ Naturschutztag 2023 in Absdorf

Mehr als 100 Interessierte kamen zum NÖ Naturschutztag im Pfarrkultursaal in Absdorf. Das Thema „Zerstörte Natur wiederherstellen“ wurde gleich in den Eröffnungsstatements aufgegriffen.

„Der Verlust an Biodiversität schreitet weltweit voran, Arten sterben aus. Die Politik, die Gesellschaft, wir alle sind gefordert, die Biodiversitätskrise, die auch unsere Existenz bedroht, noch in den Griff zu kriegen. Die Wiederherstellung von Natur ist ein wichtiger Schritt, um unsere Chancen auf eine lebenswerte Zukunft zu erhöhen“, sagte Josef Greimler, der Vorsitzende des Naturschutzbunds NÖ. Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbunds NÖ betonte: „Vorrang vor der Wiederherstellung von Natur haben natürlich der Schutz und die Erhaltung von noch vorhandener Natur und die Verhinderung von Zerstörung. Doch ohne die Wiederherstellung von verloren gegangener Natur, dort wo sie möglich ist, werden wir die Biodiversitätskrise nicht bewältigen können.“

Absdorfs Bürgermeister Franz Dam brachte als positives Beispiel die Beflutung des Schmida-Mühlbachs im Jahr 2021, wo nun Ziesel, Bienenfresser und Wiedehopfe wieder heimisch sind: „Wir spüren, dass hier viel bewegt werden kann.“ Man müsse Bewusstsein schaffen, wie notwendig der Schutz von Insekten und Bienen ist, meinte Susanne Rosenkranz, Landesrätin für Naturschutz,

Restauration und Renaturierungsprojekte im Fokus

Thomas Wrbka, Präsident des Naturschutzbunds Österreich und Professor an der Universität Wien, erklärte, dass zwei Punkte für die Durchführung von Restaurationsmaßnahmen entscheidend sind: „Zunächst muss man wissen, wie der Lebensraum, der renaturiert werden soll, vor dessen Zerstörung ausgesehen hat und wie er sich ohne Beeinträchtigung entwickelt hätte. Erst dann lässt sich der Zielzustand der Wiederherstellung definieren.“ Und er ergänzte: „Wiederherstellung von Natur ist nur dann möglich, wenn alle an einem Strang ziehen, Naturschutz, Politik und die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer.“

Im Anschluss wurden Projekte aus der Praxis vorgestellt: Norbert Sauberer (Institut für Naturschutzforschung und Ökologie) widmete sich wiederhergestellten Trockenrasen und Feuchtwiesen, der Biologe Axel Schmidt der Restauration von Mooren und Hannes Seehofer von den Welterbegemeinden Wachau Gewässerrenaturierungen an der Donau in der Wachau. Dazu berichtete Franziska Denner (Kommunikation Biologie) über die Beweidung mit Schafen zur Wiederherstellung von Wiesengemeinschaften.

Die Vortragenden waren sich jedenfalls einig, dass angesichts von Biodiversitätskrise und Klimakrise mehr getan werden und auch ein Umdenken stattfinden muss. Wrbka zeigte sich optimistisch, dass es mehr und mehr Mitstreiter in der Landwirtschaft geben wird, die positiven Beispielen wie der Beweidung und der multifunktionellen Nutzung etwas abgewinnen und ihre Flächen naturschutzgerecht bewirtschaften. „Naturschutz kann nur gelingen, wenn man alle Menschen ins Boot holt“, war auch Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger überzeugt und appellierte an die Anwesenden, ihren Lebensstil weiterzutragen.

Exkursionen und Resolutionen im Vorfeld des Naturschutztages

Am Vormittag des Naturschutztages fanden Exkursionen statt: zur Kamp-Mündung bei Altenwörth mit Maßnahmen zur Wiederherstellung natürlicher Fließgewässer und zu Biobauer Alfred Grand, der seit Längerem an Lösungen für klimabedingte Herausforderungen in der Landwirtschaft und den Schutz der Biodiversität arbeitet.

In ihrer Jahreshauptversammlung beschlossen die Mitglieder des Naturschutzbunds NÖ dann zwei Resolutionen: Erstens fordert der Naturschutzbund NÖ das Land NÖ auf, die Wiederherstellung der Natur gemäß dem Nature Restoration Law der EU voranzutreiben und zweitens verlangt er von Landeshauptfrau Mikl-Leitner als oberste Wasserrechtsbehörde des Landes die Sicherung und Verbesserung des Wasserhaushalts und der Gewässer im Weinviertel.