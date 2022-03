Prävention: „Naturerfüllt“ sucht Unterkunft im Wienerwald

Unter dem Motto „Naturerfüllt – gemeinsam in das Wunder der Natur eintauchen“ bieten die Naturerlebnis-Trainerinnen Ursula Sova und Sophie Bernet gemeinsam mit ihrem erfahrenen Team handyfreie Projekte in der Natur an, in denen Jugendliche Stress abbauen und ihr Selbstvertrauen stärken können.

Viele Jugendliche haben heutzutage kaum noch Bezug zur Natur. Besonders in den letzten beiden Jahren mussten sie noch viel mehr Zeit als sonst vor dem Computer verbringen. „Naturerfüllt“ möchte dem etwas entgegensetzen und hilft durch seine Angebote den Jugendlichen dabei, mit sich und der Natur wieder mehr in Kontakt zu kommen.

„Durch eine Wiese laufen, barfuß durch den Bach waten, auf einer Waldlichtung die Seele baumeln lassen, das ist für unsere Jugendlichen etwas Kostbares, Seltenes geworden“, meint Sophie Bernet, ausgebildete Rangerin im Nationalpark Thayatal und Geschäftsführerin der Wilfersdorfer „Naturerfüllt OG“: „Diese Entspannung in der Natur wollen wir den Jugendlichen ermöglichen.“

„Mädchenkraft - gemeinsam ins Vertrauen gehen“

Ein besonderes Angebot von Naturerfüllt ist das viertägige Präventionsangebot in der Natur „Mädchenkraft – gemeinsam ins Vertrauen gehen“ für Mädchen von 13 bis 17 Jahren.

In spielerischen Übungen und Aufgaben entdecken die Mädchen ihre Fähigkeiten und Stärken. Sie kochen gemeinsam, erkunden den Wald und plaudern am Lagerfeuer miteinander. All das soll ihr Selbstvertrauen stärken, sie zur Ruhe kommen und Stress abbauen lassen - und so möglichst auch als Prävention zu diversen Suchtverhalten wie Essstörungen, übermäßiger Medienkonsum oder Drogenmissbrauch wirken.

In Rederunden und mit kreativen Methoden, die dem Alter und den Bedürfnissen der Mädchen angepasst sind, können die Mädchen ihre Wünsche erforschen: Wie möchte ich leben? Was freut mein Herz? Was sind meine Träume und Ziele?

Das Angebot „Handyfreies Ostercamp“ geht an Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren, die in diesen stürmischen Zeiten gerade Rückenstärkung brauchen. Das nächste handyfreie Mädchenkraft-Camp findet in den Osterferien im Nationalpark Thayatal statt. Es gibt noch freie Plätze.

Eine Unterkunft im Wienerwald gesucht

Nun suchen die beiden Trainerinnen einen neuen Ort für dieses Projekt, am liebsten im Wienerwald, wo sie selbst auch leben. Wichtig ist ihnen, dass die die Unterkunft alleinstehend im Wald oder am Waldrand liegt.

Idealerweise ist das Häuschen für die Mädchen mehrmals im Jahr für einige Tage ein Rückzugsort, an dem sie in Begleitung von den Trainerinnen Zeit miteinander verbringen können. Teil des Projektes ist es, mit den Mädchen gemeinsam zu kochen, daher ist auch wichtig, dass es dort eine Küche zur Selbstversorgung gibt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden