Mitzi und Sepp Hackensöllner staunten nicht schlecht, als sie einen großen Falter reglos vor ihrem Garagentor fanden. Sorgsam brachten sie ihn in die Garage, denn die Nacht sollte sehr kalt werden. Am nächsten Morgen sahen sie, dass der Schmetterling ein Weibchen war und schon sehr fleißig Eier in die Garagentorritze gelegt hatte.

Schmetterlingsexperte Andreas Pospisil aus Hintersdorf half, das Rätsel um den großen Schmetterling zu lösen. Er erkannte anhand der Bilder, dass es sich um ein Wiener Nachtpfauenauge handelt und diese Falter derzeit aktiv unterwegs sind. Die Männchen finden, angelockt von Sexuallockstoffen (Pheromonen), ihre Partnerin. Gleich nach der Paarung werden die Eier abgelegt und der Lebensinhalt des großen Schmetterlings ist vollendet. Nach etwa zwei Wochen schlüpfen kleine Raupen aus den Eiern. Die Raupe spinnt einen sehr harten Kokon und an einem Morgen im Mai des nächsten Jahres schlüpfen die Schmetterlinge aus dem Kokon.