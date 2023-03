Unternehmerinnen aus dem Bezirk Tulln trafen sich zum Gespräch

Nach längerer Pause fand endlich wieder ein Treffen für Unternehmerinnen aus dem Bezirk Tulln statt. „Frau in der Wirtschaft“- Bezirksvertreterin Linda Bläuel lud in die Konditorei Kadlec in Sieghartskirchen, wo Waltraud Kadlec seit Jänner 2022 die Geschäftsführung von ihrem Mann übernommen hat.

„Es war ein sehr angenehmes Treffen mit Unternehmerinnen, die so verschieden sind, wie die Gesprächsthemen, die sich dadurch ergeben haben. Vom Weltfrauentag, über Gründungsgeschichten bis hin zu alteingesessenen Themen wie Kinderbetreuung und Steuerbelastung war alles dabei. Laut Statistik sind im Bezirk Tulln 47,5 Prozent der Unternehmen in weiblicher Hand. Das ist im Niederösterreichvergleich ein sehr guter Schnitt“, sagt Linda Bläuel.

