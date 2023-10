Business Talk in der Raiffeisenbank Tulln

Stadtrat Lucas Sobotka begrüßte die Gäste und führte durch den Abend. Hausherr und Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Tulln, Karl Hameder, stellte das Institut vor und hob die wichtige Rolle als lokaler Arbeitgeber und Unterstützer der Wirtschaft – gerade in Bezug auf die Herausforderungen des ökologischen Wandels - hervor. Mit ihrem Engagement als Gründungsmitglied der ersten niederösterreichischen Energiegemeinschaft und eigenen PV-Anlagen an mehreren Standorten ist die Raiffeisenbank Tulln auch selbst dabei, ihren ökologischen Transformationsprozess voranzutreiben.

Peter Eisenschenk fasste in seinem Vortrag die positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Tulln in den letzten Jahren zusammen. Zahlreiche Investitionen und Projekte haben die Gartenstadt Tulln auch hervorragend positioniert als Stadt der Digitalisierung und als attraktiver Wirtschaftsstandort in Niederösterreich.

Bernulf Bruckner, Vortragender an verschiedenen Universitätslehrgängen, Trainer, Publizist fasste die wirtschaftspolitischen Entwicklungen der letzten Jahre in Österreich und auch global zusammen.

Thomas Baumgartlinger und sein Team vom Goldenen Schiff Tulln sorgte für den kulinarischen Rahmen – bei einem Glas Wein haben die netzwerkenden Unternehmerinnen und Unternehmer viele Gespräche geführt und die unterschiedlichen Impulse des Abends ausführlich diskutiert.