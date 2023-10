Erpersdorf: Wirtschaft im Dialog

Das Wirtschaftsnetzwerk Zwentendorf versammelte Unternehmerinnen und Unternehmer zu einem anregenden Netzwerktreffen bei „Thomes Haus“, einem Experten im Bau von Einfamilienhäuser. In Übereinstimmung mit der Netzwerktradition, Veranstaltungen in den Betrieben der Mitglieder auszurichten, präsentierte Gastgeber Stefan Thomes nicht nur sein Unternehmen, sondern auch dessen positive Betriebskultur. Das Treffen bot Raum für die Präsentation aktueller Vereinsprojekte, insbesondere der geplanten Lehrstellenbörse, um Unternehmen und potenzielle Lehrlinge an der Zwentendorfer Mittelschule zu verbinden. Ebenso wurden aktuelle Themen sowie kommende Vorhaben, wie gemeinschaftliche Werbeaktionen, diskutiert.

Hauptpunkte des Treffens waren Kontakte und Kooperationsansätze

Die Anwesenden nutzten das Treffen zum Knüpfen wertvoller Kontakte und zum Erkunden neuer Kooperationsansätze. „Unsere Zusammenkünfte und Initiativen sind nicht nur Netzwerkarbeit, sondern eine bewusste Investition in die zukünftige Entwicklung Zwentendorfs und seiner Wirtschaft. Gemeinsame Aktionen und Expertiseaufbau stärken den Erfolg aller“ betonte Vereinsobmann Walter Weißmann. Weitere Informationen über das Wirtschaftsnetzwerk Zwentendorf gibt es auf der neuen Webseite des Vereins: www.wirtschaftsnetzwerk-zwentendorf.at.