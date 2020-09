Als erste „Natur im Garten“-Stadt Österreichs pflegt Tulln sämtliche Grünräume ohne Glyphosat – was die Unkraut-Bekämpfung in Beeten und am Straßenrand wesentlich aufwändiger gestaltet.

Zwei Faktoren erschweren den Stadtgärtnern derzeit das Leben: Einerseits wird aus Prinzip und zum Wohle unserer Umwelt rein ökologisch gepflegt – das bedeutet Unkraut mit größerem Aufwand zu jäten, statt es rasch mit Chemie zu bekämpfen. Andererseits hat die Witterung der letzten Wochen das Wachstum des Unkrauts begünstigt. „Als DIE Gartenstadt des Landes sind wir uns unserer Verantwortung für die Umwelt bewusst, deswegen verzichten wir ganz bewusst auf chemische Mittel zur Unkrautvernichtung. Aber auch ein attraktives Stadtbild ist uns ein Anliegen, daher haben wir in ein zusätzliches Fahrzeug für unsere auf Hochtouren arbeitenden Stadtgärtner investiert“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Kochend heißes Wasser gegen Unkraut

Als „Natur im Garten“-Stadt verzichtet Tulln gänzlich auf die Verwendung von Glyphosat, das häufig am Straßenrand gegen sprießendes Unkraut eingesetzt wird. Statt dem Spritzen mit dem chemischen Mittel bindet die Entfernung des Unkrauts entlang der 116 km Gemeindestraßen auf ökologische Weise wesentlich mehr Personal, das daraufhin bei der Pflege der Beete und Rabatte fehlt. Aus diesem Grund wurde kürzlich ein zweites Fahrzeug angeschafft, das die Stadtgärtner bei der ökologischen Unkrautbekämpfung wesentlich unterstützt. Das neue Fahrzeug erzeugt kochend heißes Wasser, das auf am Straßenrand sprießendes Unkraut aufgebracht wird. Besonders wichtig ist eine lange Einwirkdauer, um die Pflanzen möglichst stark zu schädigen. Aus diesem Grund fährt das Fahrzeug sehr langsam und hält oft an. Um besonders effektiv zu arbeiten, wird der Vorgang mehrmals wiederholt, denn das kochende Wasser greift nicht nur die Pflanze an, sondern zerstört auch bereits gebildete Samen. Der große Vorteil des neuen Fahrzeuges ist seine vielfältige Einsatzmöglichkeit. Mit nur wenigen Handgriffen kann es umgebaut werden und auch zum Gießen genutzt werden. Im Winter wird es mit Pflug und Streuer versehen und für den Winterdienst eingesetzt. Die Stadtgemeinde Tulln investierte für den Ankauf des Fahrzeuges rund 150.000 Euro.

Außerdem werden noch neue Grünpaten gesucht. Wer mitmachen möchte, wendet sich an 02272/690-851 oder per E-Mail an gruenraum@tulln.gv.at