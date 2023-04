Muckendorf: Vize wird Bürgermeister

In der Gemeinde Muckendorf-Wipfing ist das politische Interesse generell relativ groß, aber die letzte Gemeinderatssitzung sprengte hier die Kapazität des Gemeindesitzungssaals: Die Zuhörer, die keinen Platz mehr im Saal fanden, standen in der Tür, um gespannt die Sitzung zu verfolgen.

Bürgermeister a.D. Hermann Grüssinger (Wahlgemeinschaft Muckendorf-Wipfing) legte sein Amt mit Ende März zurück. Aus diesem Grund musste nun ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Bevor zur Wahl geschritten wurde, verlas Vizebürgermeister Harald Germann den eingebrachten Dringlichkeitsantrag von Johanna Nagl. Sie stellte den Antrag auf Auflösung des Gemeinderates aufgrund schwerwiegender Vorwürfe gegen Hermann Grüssinger und das fehlende Vertrauen in die ÖVP-nahe Wahlgemeinschaft. Mit einer Gegenstimme wurde der Dringlichkeitsantrag nicht in die Tagesordnung aufgenommen. Michael Hacaturoglu (FPÖ) sprach sich in einer kurzen Rede gegen die Bürgermeister-Partei aus.

Harald Germann wird zum Bürgermeister gewählt

Vizebürgemeister Harald Germann (66) wurde von der WMW als Bürgermeister vorgeschlagen. Von den 17 (12 WMW, 2 SPÖ, 1 Grüne, 1 FPÖ, 1 Nagl; es fehlten 1 WMW und 1 SPÖ) abgegebenen Stimmen erhielt Harald Germann 13. Er nahm die Wahl an und bedankte sich bei den Gemeinderäten. Germann wird für die restliche Periode das Amt des Bürgermeisters übernehmen. Hermann Grüssinger reichte ihm die Hand und wünschte ihm „viel Glück“. Grüssinger wird als Gemeinderat der WMW verbleiben.

Anschließend folgte die Wahl zum geschäftsführenden Gemeinderat. Dem Wahlvorschlag, Werner Charvát, wurde überwiegend Folge geleistet: Er erhielt 14 gültige Stimmen.

Alexander Homola ist neuer Vizebürgermeister

Als letzter Punkt in der Tagesordnung folgte die Wahl des Vizebürgermeisters. Hierfür wurde der geschäftsführende Umwelt- und Jugendgemeinderat Alexander Homola (30) vorgeschlagen. Auch er wurde mehrheitlich gewählt. Homola ergänzte abschließend: „Es wird auch weiterhin mein Anliegen sein, meine Heimatgemeinde mitzugestalten und weiterzuentwickeln.“

