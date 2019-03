Die Zukunft des ehemaligen Milchhauses stand in der Vorwoche im Mittelpunkt einer Bürgerversammlung in der Großriedenthaler Ortsgemeinde. „Das Milchhaus war schon vor der Gemeinderatswahl 2015 ein Thema der ÖVP und wird jetzt auch von der SPÖ thematisiert“, so ÖVP-Bürgermeister Franz Schneider.

Das 1952 errichtete Gebäude ging 1978 nach Auflösung der Milchgenossenschaft Neudegg ins Eigentum der Gemeinde über und sollte den örtlichen Vereinen dienen. „Wir brauchen einen Raum im Ort, wo wir uns treffen können!“, war die einhellige Feststellung der Neudegger. Bürgermeister Schneider: „Die Frage ist, ob das bestehende Haus saniert oder auf längere Sicht gesehen ein anderes Projekt angedacht werden soll.“

Abriss oder Sanierung?

Mit seinem Vorschlag ließ Feuerwehrkommandant Christian Burkhart aufhorchen: Neubau eines Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses samt Spielplatz und ausreichend Abstellflächen. Das bestehende Milchhaus könnte dann abgerissen und der Platz samt vorhandenem Brunnen entsprechend gestaltet werden. Hier könnte es dann auch das längst geforderte Buswartehaus für die Schulkinder geben.

Im Falle eines Neubaues gab Bürgermeister Schneider zu bedenken, dass erst ein geeigneter Platz gefunden werden müsste. Außerdem würden die Planung und Finanzierung eines solchen Projektes mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Gleichzeitig präsentierte der Gemeindechef die Vorschläge von Gestaltern des Landes NÖ, die vorgeschlagen haben, geringfügige Investitionen am Milchhaus als vorläufige Lösung vorzunehmen und zwischenzeitlich nach anderen Möglichkeiten zu suchen. „Feuerwehr, Dorferneuerungsverein, Jäger, Senioren, u.a. brauchen ihren Platz“, so Franz Schneider.

Wie auch immer: Eine Heizung muss her

Da der Raum im Obergeschoß des Milchhauses als Kapelle dient, muss dort für geeignete Beheizung gesorgt werden. „Pellets oder Stromheizung, das muss gut überlegt werden“, sagte Gemeinderat Jürgen Kneissl. Für eine vorläufige, kurzfristige Sanierung sprach sich auch Seniorenbundobmann Franz Kranzl aus. Finale Wortspende von Vizebürgermeisterin Gertrude Täubler: „Was auch immer passiert, wichtig ist, dass die Räume auch genutzt werden.“