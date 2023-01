Donauhof Zwentendorf: Neue Wirtsleute stellen sich vor

Werbung

Mit dem Jahreswechsel begann im Donauhof Zwentendorf mit den neuen Pächtern Larissa Figl und Ranjit Singh eine neue Ära. Zum Einstand wurden die Gäste mit einem Glas Sekt, Glühwein, Brötchen und Mehlspeisen willkommen geheißen und am Abend wurde zum Gala-Buffet mit DJ Ulrich Brunner geladen.

Larissa und Ranjit sind sich einig: „Im Donauhof sollen sich alle Gäste willkommen fühlen.“ Geboten wird Vielfalt: Von einer breiten Frühstückskarte über Mittagsmenüs bis zu Vegetarischem. Die Speisekarte wird saisonal adaptiert. Sie hält österreichische Klassiker bereit, aber auch eine Auswahl an indischen Gerichten. Neben A la Carte-Nachspeisen findet der süße Gaumen mit hausgemachten Mehlspeisen Erfüllung. Mit ihrem eigenen Einsatz, drei Köchen, drei Küchengehilfen und zwei Kellnern werden die Wünsche der Gäste erfüllt.

Neben einer guten Freundschaft verbindet die neuen Wirtsleute Larissa Figl und Ranjit Singh die Liebe zur Gastronomie und der Traum vom eigenen Lokal. Für Larissa, geboren in Nicaragua, bildet die Ausbildung an der HLW Tulln die Grundlage für das Gastronomiegewerbe. Ranjit, geboren in Indien, schloss bereits in Saalbach Hinterglemm seine Ausbildung zum Restaurantfachmann ab und war seither als Restaurantleiter tätig.

Den Traum vom eigenen Lokal verwirklicht

Beide machten mehrere berufliche Stationen durch, bevor sich 2019 ihre Wege im Donauhof kreuzten und eine harmonische Zusammenarbeit begann. Mit der Zeit kam das Vertrauen auf, gemeinsam ihren Traum zu verwirklichen. Mit der Übernahme des Donauhofs Zwentendorf wagten sie den Schritt in die Selbständigkeit.

Als gesellschaftliches Zentrum von Zwentendorf werden im Donauhof weiterhin größere Events wie Kulturveranstaltungen, Bälle sowie private und geschäftliche Feiern ausgerichtet. Je nach Anlass stehen dafür zwei Säle und eine Sonnenterrasse zur Verfügung. Eine Besonderheit ist der Hochzeitsgarten mit Pavillon, der Paare an ihrem schönsten Tag empfängt.

Ein Besuch mit der ganzen Familie ist immer willkommen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 22 Uhr, am Mittwoch ist Ruhetag.

