Ab Montag, 23. Juli wird vom Land Niederösterreich die Ampelanlage in der Königstetter Straße bei der Kreuzung mit der Egon-Schiele-Gasse getauscht. Für die voraussichtliche Dauer von vier Wochen wird es aufgrund der Bauarbeiten eine Einbahnführung der Königstetter Straße zwischen der Föhrengasse und der Frauenhofner Straße stadteinwärts geben. Die Umleitung des Verkehrs stadtauswärts erfolgt über Staasdorfer Straße und Südumfahrung.

| NOEN

Die genannte Ampel ist seit 1994 in Betrieb, jetzt wird sie an den neuesten Stand der Technik angepasst. Die neue Anlage wird mit einem vollverkehrsabhängigen Programm ausgestattet, das die Grünphasen der Königstetter Straße bei Bedarf verlängert. Der Linksabbiegepfeil in Richtung Bahnhof wird ebenfalls verkehrsabhängig geschaltet, auch Fußgänger und Radfahrer werden mit Sensoren registriert. Durch LED-Signale wird die Erkennbarkeit erhöht und es sind Stromeinsparungen von bis zu 70 Prozent möglich.

Die Kosten von 120.000 Euro und werden zu 78 % vom Land NÖ getragen, 22 % übernimmt die Stadtgemeinde. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für 27. August vorgesehen. Die Fahrbahnsanierung ist für die Sommerferien 2019 geplant.