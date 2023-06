Radiologin verstärkt „Praxis am Dach“ in Sieghartskirchen

Ab Juni ist Radiologin Diana Simon in der "Praxis am Dach" in Sieghartskirchen als Wahlärztin tätig. Sie ist derzeit Oberärztin am Klinischen Institut für Radiologische Diagnostik und Intervention am Universitätsklinikum Tulln. Ihre Spezialisierung umfasst insbesondere die Kinderradiologie, für die sie eine vertiefte Ausbildung am AKH Wien und an der Universitätsklinik Graz absolviert hat.

Simon bietet ein breites Spektrum an Untersuchungen an, darunter Ultraschalluntersuchungen für Kinder und Erwachsene. Schwerpunkte sind die Diagnostik und Verlaufskontrollen der Bauchorgane wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Milz, Nieren, Harnblase, Schilddrüse sowie der Lymphknoten. Darüber hinaus gehören Untersuchungen der Gelenke und Gefäße zu ihren Leistungen.

"Wir sind stolz, dass eine gebürtige Sieghartskirchnerin ihre medizinische Expertise in unsere Gemeinde einbringt. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Engagement wird Dr. Simon einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger leisten. Wir heißen Frau Dr. Simon herzlich willkommen und wünschen ihr viel Erfolg", sagt Bürgermeisterin Josefa Geiger.