Biosphärenpark Wienerwald: Wie Kinder Natur entdecken

Rechtzeitig zum Start der Sommerferien bietet der Biosphärenpark Wienerwald in der Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“ jede Menge Ideen, um die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken. Wer seine schönsten Momente zudem auf Social Media teilt, nimmt am 1. September bei einem Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es eine Übernachtung in der Ferienwohnung (max. zwei Erwachsene, drei Kinder) des Partnerbetriebes Natur.gut Brabec am Wolf-Hof in Pressbaum – mitten im Biosphärenpark Wienerwald.

In der Natur können Kinder Erfahrungen sammeln, ihrem Entdeckungs- und Forschungsdrang nachgehen, ihre eigenen Fähigkeiten austesten und erweitern, ihre Sinne schärfen, aktiv werden und gleichzeitig zur Ruhe kommen.

Kuschelige Wolkentiere oder eigenartig aussehende Insekten? Eine Wiese runterrollen und vor Freude laut schreien oder still und leise durch den dämmrigen Wald gehen und auf das Rascheln im Laub hören? Die liebevoll illustrierte, rund 60 Seiten starke Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“ ist kostenlos und kann unter der E-Mail office@bpww.at bestellt werden.

„In der Zeit, bis die Kinder 12 ½ sind, lässt sich mit Ausflügen und Erlebnissen ein Grundstein an Naturverbundenheit legen. Tiere, Pflanzen, Pilze und Lebensräume, die wir kennen, über deren Besonderheiten wir etwas erfahren haben, bleiben uns in Erinnerung und wecken in uns ein Verständnis für deren Bedürfnisse und die Notwendigkeit sie zu schützen“, ist Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß überzeugt.

