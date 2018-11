Das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB) hat eine neue Methode entwickelt, um Brustkrebs den Kampf anzusagen. Eine Schlüsselposition in dieser Forschung nimmt die Arbeitsgruppe am Technopol Tulln unter der Leitung von Doris Ribitsch ein.

Das Spurenelement Selen erwies sich bei Krebstherapien als recht nützlich. Das Problem dabei war bisher, dass sich der Stoff nicht gezielt einsetzen ließ. Einerseits war der Wirkungszeitraum oft zu gering und andererseits starben durch hohe Dosierung auch gesunde Zellen ab und schwächten so den Körper.

Ein Transportmittel direkt zur Krebszelle

Und genau da setzt die Arbeit der Gruppe von Doris Ribitsch ein. „Wir haben Nanokapseln, entwickelt, die Transportmittel für den Wirkstoff sind, sodass dieser direkt in der Krebszelle wirken kann, ohne gesunde Zellen zu schädigen“, fasst Ribitsch zusammen. Dabei werden Materialien verwendet, die auch in der Natur vorkommen. „Das Human Serum Albumin wird eingesetzt und neuerdings in der Medizin auch Seidenfibroin, ein Produkt des Seidenwurms. Das hat ganz besondere Eigenschaften“, schwärmt Ribitsch von ihren Werkstoffen.

Diese Methode gibt Hoffnung, da es bereits klinische Studien auch für andere Krebsarten gibt. „Die Therapien unterscheiden sich bei den Antikörpern. Es ist also durchaus möglich auch andere Krebsarten auf diese Art zu behandeln“, so Ribitsch.