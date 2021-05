Die letzten Vorbereitungen, Adaptierungen und Umbauten sind fast beendet, die Gastronomen freuen sich sehr auf die langersehnte Wiedereröffnung ihrer Lokale.

„Die Buchungslage ist derzeit noch durchwachsen, wir hoffen auf Stammgäste und auch auf die Frequenz am Hauptplatz“, so Kurt Hoffmann vom Tullner s‘Pfandl. Sein Schanigarten, der dank der Initiative der Stadtgemeinde auch schon im Vorjahr vergrößert wurde, verfügt über rund 80 Sitzplätze und ist noch mit roten Bändern abgesperrt. „Wir können es kaum erwarten, das rote Bandl durchzuschneiden“, lacht Hoffmann, der nun auch erleichtert ist, dass sein Küchenteam komplett ist. Alle Mitarbeiter wurden geschult, den 3G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) zu kontrollieren. Die Registrierungspflicht wird digital (QR Code am Handy) oder schriftlich akzeptiert.

Übrigens werden alle Schanigärten und Warenausräumungen kostenlos bis Jahresende von der Stadtgemeinde zur Ankurbelung der Wirtschaft zur Verfügung gestellt.

Davon profitieren auch die Konditoreien Wagner und Köstlbauer, die hoffen, von der Testmöglichkeit direkt am Hauptplatz profitieren zu können.

„Tischreservierungen sind auf jeden Fall erwünscht“

Ein neues Lebenszeichen gibt es von der MS Stadt Wien. „Es werden direkt vor dem Schaufelraddampfer, an der Donaulände Stehtische für die ‚schnellen Gäste“ bereitgestellt, für kleine Speisen und Getränke“, so Geschäftsführer Janos Gombas, der auch mit einer neuen Speisekarte und einem frisch gestalteten Ambiente im Inneren des Schiffes aufwarten kann. Auch die erste Ausfahrt steht schon fest: Am 13. Juni geht es nach Dürnstein.

„Tischreservierungen sind auf jeden Fall erwünscht“, so der Gastronom. Die vorgegebenen Sicherheitsvorschriften werden vom Chef persönlich kontrolliert.

Das wird auch ein paar Meter entfernt in den beiden griechischen Lokalen „Donaugastgarten Mythos“ und im „Hellas“ so gehandhabt.

„Wir setzen alle Vorgaben um, trotz der zwei Meter Abstandsregelung verfügt der Gastgarten über rund 100 Sitzplätze“, erzählt Mythos Geschäftsführer Dimitrios Zafeiris, der optimistisch in die Zukunft blickt, „zumal auch die Donaubühne wieder öffnet, seine beliebte Speisekarte noch ergänzt wird und die Buchungslage schön langsam anläuft.“

Im gänzlich neuen Gewand präsentiert sich einen Katzensprung weiter das „Hellas“. Hier wurde vom Boden angefangen, über Tische, Sessel und Barbereich alles erneuert. Wirt Nikolaos Raptotasios trotzt Wind, Sonne und Wetter: „Für kühle Sommerabende gibt es eine Heizung, weiters wurden Pergolas installiert, die nach Bedarf vor der Sonne schützen.“

„Wir sind der etwas andere Grieche“, lacht der gut gelaunte Gastronom und fügt hinzu: „Ein bissi moderner, ohne dass das griechische Flair verloren geht.“

Mediterrane Küche und außergewöhnliche Speisekreationen komplettieren das Angebot. „Wichtig ist, dass sich die Gäste wohlfühlen.“

Über viele Reservierungen kann sich schon Josef Floh in Langenlebarn freuen: „Unsere vielen und treuen Stammgäste freuen sich schon sehr.“ Das romantische Donaugartl bietet sich für viele kurzfristige Besucher besonders an, „die im Freien, mitten im Grün“ entspannen können.

„Unsere vielen und treuen Stammgäste freuen sich schon sehr“

„Die Situation erfordert besondere Maßnahmen und wir lernen, damit umzugehen“, erklärt Josef Floh, der überzeugt ist, dass Maskenpflicht beim Betreten des Betriebes oder auf dem Weg zu den Sitzmöglichkeiten und ein G3-Nachweis „kein Hinderungsgrund sein wird, seinen Lieblingswirt zu besuchen.“