In der Sonderpädagogik sind fixe Strukturen, Rituale und Rhythmisierung des Alltages von großer Bedeutung. Für die Schüler der Sonderschule Ollern waren daher die vergangenen 1,5 Schuljahre von größter Herausforderung. Permanent wechselnde Abläufe im Unterricht, der Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz und den regelmäßigen Testungen waren für die Kleinsten bis Größten unserer Kinder und Jugendlichen neben der massiven Eingrenzung von sozialen Kontakten eine Aufgabe, der sie sich täglich neu stellen mussten. Zeitgleich galten auch die Vorgaben seitens des Ministeriums für die Pädagoginnen unserer Einrichtung in Hinblick auf eine Bildungsgerechtigkeit als enorme Veränderung der Lernumgebung sowie Unterrichtsentwicklung. Und dennoch kann die Sonderschule auf eine Entwicklung zurückblicken, die neue Potenziale in den Schülern, aber auch im Bildungspersonal hervorgerufen hat.

Ab März 2020 gelang dank der visionären Arbeit von Direktorin Helga Diensthuber dem gesamten Lehrerteam, sich innerhalb kürzester Zeit persönlich weiterzubilden, die Plattform Microsoft Teams aktiv in den Unterricht zu integrieren und den Schülern Distance Learning zu ermöglichen. Da aber alle Kinder und Jugendlichen über einen sonderpädagogischen Förderbedarf verfügen, war es notwendig ein individuelles und differenziertes Lernkonzept für jeden einzelnen zu erarbeiten. Eine digitale Lernoffensive wurde gestartet und so konnte nicht nur eine adäquate Lernunterstützung mittels digitaler Medien angeboten werden, sondern auch der vom Ministerium entwickelte 8-Punkte Plan zur Digitalisierung weitgehend umgesetzt werden.

Die Pandemie hat nicht nur eine Potenzialentfaltung in der digitalen Kompetenz ermöglicht, sondern auch eine neue Basis der Wertschätzung zwischen Pädagoginnen und Erziehungsberechtigten geschaffen.