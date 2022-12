Bürgerveranstaltung in Absdorf: Wie Flächen optimal nutzen?

Werbung

Wie der begrenzte Raum des Gemeindegebietes von Absdorf zwischen den Nutzungen Wohnen, landwirtschaftliche Produktion, Flächen für Betriebe und Grünraum auch für die Zukunft gut aufgeteilt werden kann, war Thema einer Bürgerveranstaltung im Pfarrkultursaal.

Informationen gab es zum Stand der regionalen Leitplanung und der Teilbebauungspläne für den alten Ortskern. Auch die Ergebnisse einer Leerstandserhebung im Bereich von Stockerauer Straße, Hauptplatz und Kremser Straße wurden vorgestellt. Dort sind etwa ein Viertel der Häuser von Leerstand oder Teilleerstand betroffen.

„Das bietet ein großes Potenzial für neuen Wohnraum oder für eine gewerbliche Nutzung, blockiert aber die Siedlungsentwicklung der Gemeinde. Neues Bauland kann bei bestehenden großen Raumreserven nicht gewidmet werden“, informierte NÖ.Regional.

„Um einen zukunftsorientierten Teilbebauungsplan verordnen zu können, möchte ich eine durchdachte und mit den Bürgerinnen und Bürgern abgestimmte Lösung erarbeiten.“ Bürgermeister Franz Dam

„All diese Planungen und Erhebungen dienen uns dazu, die starke Ansiedlungsnachfrage in Absdorf entsprechend zu steuern und unseren Jungen auch Möglichkeiten zum Wohnen bieten zu können. Den Dialog mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der leerstehenden Häuser wollen wir weiterführen“, resümierte Bürgermeister Franz Dam.

Die NÖN wollte wissen, was das konkret für weitere Wohnungs- und Reihenhausbauten in Absdorf bedeutet. „Um einen zukunftsorientierten Teilbebauungsplan verordnen zu können, möchte ich eine durchdachte und mit den Bürgerinnen und Bürgern abgestimmte Lösung erarbeiten. Dazu haben wir einen zweijährigen Baustopp für großvolumige Wohneinheiten verordnet, um ausreichend Zeit für eine Neuordnung der innerörtlichen Bebauung zu haben. Nötigenfalls könnte die Bausperre noch um ein drittes Jahr verlängert werden. In dieser Zeit dürfen lediglich maximal vier Wohneinheiten pro Bauparzelle errichtet werden.“

Eine Bausperre, der grundsätzlich auch die SPÖ Absdorf positiv gegenüberstand. Letztendlich stimmte sie aber dagegen. „Die im Verordnungsentwurf enthaltenen Ausnahmebestimmungen führten zum Ergebnis, dass die vorgeschlagene Bausperre kein Vorteil für die aktuelle bauliche Situation innerhalb der Gemeinde ist. Durch die Ausnahmeregelungen wird dem Bürgermeister eine Tür geöffnet, mit dessen Durchschreiten eine sachliche und objektiv nachvollziehbare Entscheidungspraxis der Baubehörde nicht mehr möglich wird“, begründet der geschäftsführende SPÖ-Gemeinderat Franz Tampermeier die Meinungsänderung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.