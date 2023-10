Ideenspaziergang der SPÖ durch die Gemeinde Zeiselmauer-Wolfpassing

Zukunftsweisende Projekte und Vorhaben in einer Gemeinde bedürfen vieler Überlegungen und Ideen, daher hat die SPÖ die Einwohnerinnen und Einwohner gebeten, sich am Findungsprozess einer zukunftsorientierten Gemeinde zu beteiligen.

Gestartet haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Gemeinderäten Regina Blondiau-Köllner, Christine Noisternig und Richard Schultheis im Foyer der Römerhalle, wobei Ideen gesammelt wurden und die Orte, die begangen werden sollten, besprochen wurden.

Anschließend wurde durch die Gemeinde spaziert und ausgewählte Plätze besucht. Mit Kärtchen und Stift ausgestattet wurden die Wünsche und Anregungen niedergeschrieben und diskutiert. Dabei kam die Gruppe zu vielen neuen Ideen. Die Schwerpunkte wurden mit folgenden Ideen erweitert bzw. ergänzt: Ausbau von Rad und Fußwegen im gesamten Ortsgebiet, Belebung des Kirchenplatzes und des Parks durch weitere Sitzmöglichkeiten, Gastronomie, Hütten und Pavillons. Ein Nahversorger sowie ein Kaffeehaus würden die Kommunikation in der Gemeinde fördern.

Im Rahmen der familienfreundlichen Gemeinde haben Kinder der Volksschule Zeiselmauer Zeichnungen angefertigt, um auf die Gefahren beim Überschreiten des Bahnübergangs hinzuweisen. Die Plakate stehen am Bahnhof. So stehen etwa beim Bahnübergang Zeiselmauer die Andreaskreuze zu weit in den Fußweg hinein, der Schutzbereich ist für Fußgänger zu klein und der Bahnübergang Richtung Muckendorf sollte um eine Reihe Steinplatten erweitert werden, und damit Straße und Fußwege verbreitern. Am Florianiplatz ist der Zugang zur Bushaltestelle unzureichend gesichert.

„Geplant waren drei Stunden, doch einige blieben fast viereinhalb Stunden, freut sich Regina Blondiau-Köllner über das große Engagement. Abschließend gab es noch Brötchen und Getränke.