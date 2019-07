Es sind lediglich 4.000 Euro im Jahr, die die Gemüter im Gemeinderat erregen. Wenn die Lustbarkeitssteuer auf der Tagesordnung steht, ist Diskussion vorprogrammiert. Die Vergnügungsabgabe wurde durchgewunken – unter Protest.

NOEN Setzt sich gegen die Steuer ein: Herbert Schmied (NEOS).

„Die Lustbarkeitssteuer ist ein Relikt, was ja schon der Name sagt“, spricht sich Herbert Schmied gegen die Abgabe aus. Der NEOS-Gemeinderat prangert an, dass viele große Veranstalter befreit sind, zur Kasse gebeten werden die kleinen. „Die Ausnahmen schaffen viel Unfrieden. Für den Verwaltungs-Aufwand und dafür, das sich immer jemand benachteiligt fühlt, sind die Einnahmen zu wenig“, kritisiert Schmied. Die 4.000 Euro seien das nicht wert – der Mandatar will die Abschaffung.

Claudia Wagner Viel Lärm um (fast) Nichts

Für das Ende der Steuer plädiert auch Ludwig Buchinger (TOP). Der Stadtrat argumentiert ebenfalls, dass die Abgabe nicht zeitgemäß sei: „Früher gab es im Stadtsaal zwei, drei Veranstaltungen pro Woche. Welcher Verein macht das heute noch?“ Die Einnahmen seien, laut Buchinger, so minimal, dass sie zu vernachlässigen sind.

NÖN Vize Harald Schinnerl (VP) will an der Abgabe festhalten.

Genau diese Begründung lässt die ÖVP nicht gelten: Wenn die Stadt das Geld nicht einfordert, sendet das, so der Tenor, ein falsches Signal an die Landesregierung. „Wenn wir gänzlich auf die Lustbarkeitsabgabe verzichten, erweckt das den Eindruck, dass wir keine Einnahmen brauchen – was keine gute Basis für diverse Landesförderungen ist“, betont Bürgermeister Peter Eisenschenk. Und auch Vize Harald Schinnerl bleibt dabei: „Gemäß dem Land ist das Einnahmenpotenzial auszuschöpfen.“

Für Klosterneuburg ist das kein Grund, die Steuer weiter einzuheben: Die Stadt hat die Verordnung abgeschafft, wenige Tage bevor die Tullner sie erneut beschlossen haben. Schinnerl: „Vielleicht haben die Klosterneuburger eine bessere Finanzkraft als wir.“