Spatenstich für neues Wohnprojekt in Tulln

In einer grünen Wohngegend, aber in unmittelbarer Nähe zu innerstädtischer Infrastruktur und öffentlichem Verkehr sowie diversen Freizeitaktivitäten sollen in einem smarten Mehrfamilienhaus insgesamt acht exklusive Eigentumswohnungen entstehen.

Die Einheiten der Vorsorgewohnungen sind zwischen 50 und 127 Quadratmeter groß und verfügen allesamt über eine Außenfläche in Form von Garten, Terrasse oder Balkon sowie eine wertvolle Ausstattung in allen Räumen.

"Wohnraum in Wien Umgebung ist sehr gefragt – vor allem, wenn das Haus in Zentrumsnähe liegt. Tulln ist durch die sehr gute Infrastruktur und dem vielfältigen Freizeitangebot sehr beliebt und dadurch ist die Nachfrage dementsprechend hoch", so Christian Kaltenegger von der Immacon Projektentwicklung GmbH. Er ergänzt: „Vor allem als Vorsorgewohnungen sind die Wohneinheiten besonders attraktiv. Seit der Steuerreform 2022 als Investment durch die beschleunigte Abschreibung noch mehr als zuvor.“

Unter Anwesenheit von Elfriede Pfeiffer, Stadträtin Tulln an der Donau, erfolgte nun der Spatenstich für das Wohnprojekt in Tulln. Sämtliche Immobilien können auf Wunsch auch schlüsselfertig übergeben werden. Alle weiteren Infos dazu gibt es auf www.immacon.at.