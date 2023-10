Checker Tobi im Star Movie Tulln: „Abenteuer sind wichtig für jeden“

„Wenn Popcorn, dann süß“, verrät uns Checker Tobi, greift im Star-Movie-Kinosaal in den Kübel und stellt fest: „Das hier ist gut, obwohl ich Popcorn sonst nicht so mag.“

Es ist sein zweiter Kinofilm, den er gerade auf großer Tour live präsentiert. Aber vier ausverkaufte Kinosäle in einer Stadt, das ist schon etwas Besonderes.

Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr sehen, dass ich über den Film deutlich gealtert bin. Tobias Krell alias „Checker Tobi“

Der größte Unterschied zu den Checker-Fernseh-Episoden oder zum Podcast? Die Zeit. „Für den Film haben wir insgesamt viereinhalb Jahre gebraucht“, erzählt Tobi dem Publikum. Denn zunächst müsse die Finanzierung geklärt sein, Orte recherchiert werden. Im Fall von „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ kam dann noch die Pandemie dazwischen, bestimmte Drehs mussten „ewig lang immer wieder verschoben werden“. Zweieinhalb Jahre lang wurde gedreht. „Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr sehen, dass ich über den Film deutlich gealtert bin“, scherzt der Checker.

Abenteuer sind wichtig

Etwas Neues wagen, etwas, wofür man sich vielleicht überwinden muss – das liegt „Checker Tobi“ am Herzen. „Abenteuer sind wichtig für jeden“, findet er. „Das kann das Abenteuer sein, sich das erste Mal im Mathe-Unterricht zu melden, obwohl man das noch nie gemacht hat“, schlägt Tobi vor. An solchen Abenteuern wachse man als Mensch, als kleiner wie als großer.

Fragen des Publikums beantwortete „Checker Tobi“ vor dem Filmstart: Fragen nach seinem Haustier (Hündin Fanni), ob es schwierig war, übers Wasser zu gehen („Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz leicht.“) oder nach dem gruseligsten Erlebnis im Film (die Durchquerung der größten Höhle, die tatsächlich mehr als drei Tage in Anspruch nahm). Einen „Lieblingscheck“ habe er nicht, der „Leben und Sterben“-Check ist aber der für ihn „wichtigste“, weil er ein schwieriges, doch essenzielles Thema zum Inhalt hat.

Das große Abenteuer im Film

Zurück zum Film: Darin dreht sich alles um eine geheimnisvolle Schatzkiste, die Tobi eines Tages erhält. Doch die Kiste ist verschlossen und nur eine Person hat den Schlüssel: Marina – Weltumseglerin und Tobis beste Freundin aus Kindertagen. Aber wo steckt sie? Mit der Suche nach ihr beginnt auch Tobis neuestes Abenteuer. Die Reise führt ihn nach Vietnam in die größte Höhle der Welt, in die berühmte Halong-Bucht mit ihren tausenden Karstinseln, über das stürmische südchinesische Meer, zu Pferde-Hirten in der mongolischen Steppe und zu Indigenen im Amazonas-Regenwald Brasiliens. Immer mit einem Ziel vor Augen: Das Rätsel der Schatzkiste zu lösen und die mysteriösen fliegenden Flüsse zu finden.

Marina, verrät der „Checker Tobi“, hat eine „historische“ Vorlage in seinem Leben. „Ich hatte eine Freundin, die Katharina, die auch meine Nachbarin war. Wir waren beste Freunde, bis sie weggezogen ist, und dann habe ich nichts mehr von ihr gehört. Bis sie jetzt im Laufe der Tour in einem Kinosaal saß.“