„Günstig und nachhaltig einkaufen“ ist das Motto des „Soogut Marktes“. Während Lebensmittel nur für soogut Passbesitzer, also für Menschen mit geringerem Einkommen, erhältlich sind, ist der neue „Best of Second Hand“ Pop Up Shop für alle Kunden da.

„Das ist die Idee der Inklusion und Integration, wir wollen das Miteinander stärken“, so der neue Marktleiter Gerwald Herz. Im neuen Store sind Markenkleidung, neue Kleidung aus Geschäftsauflösungen und auch aus Kleider-Spenden in großer Auswahl erhältlich.

„Das ist die Idee der Inklusion und Integration, wir wollen das Miteinander stärken“

Bistro, Second Hand Shop und der neue Pop Up Store sowie das tägliche Tagesgericht sind für alle Menschen zugänglich und sollen die Hemmschwelle für alle niedrig halten.

„Wir suchen dringend freiwillige Mitarbeiter, auch Hobbyköche, die sich ehrenamtlich im soogut Markt einsetzen wollen“, appelliert Gerwald Herz, denn „ es gibt immer mehr Kunden, es ist ein riesen Bedarf da.“