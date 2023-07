„Griechenland“ ertönte im Poseidon

Die Gäste im griechischen Restaurant „Poseidon“ in Klosterneuburg staunten kürzlich nicht schlecht, als plötzlich Willi Dussmann mit Gesangspartnerin Niddl, gefolgt von Songcontest-Veteran Gary Lux, ORF-Moderator Martin Ferdiny, Produzent Christian Zierhofer samt Gattin und Promoterin (Musikverlag Stella Musica), Fotograf Hans Eder, sowie Franz und Martina Müllner (Donaukultur) und einigen Journalistenkollegen hereinspazierten. Als dann auch noch griechische Klänge ertönten, entpuppte sich das Ganze rasch als kleine, aber feine CD-Präsentation von Willi Dussmann und Niddl’s neuer Single „Griechenland“.

Passend zur Single konnten Willi Dussmann und Niddl auch eine wunderschön verzierte "Griechenland"-Torte anschneiden. Foto: Hans Eder

Die Idee zu dem Song entstand, als Willi Dussmann der „Star-Mania“-Finalistin, die auch für ein Reisemagazin oft nach Griechenland reist, von seinen vielen Urlauben in der Ägäis erzählte und sie feststellten, dass sie beide oft „… schene Stana als Souvenir“ mitbrachten. Schnell war klar, dass die Zeit für dieses Lied nun reif war. „Den Radioanstalten dürfte der Sehnsucht machende Song ganz gut gefallen“, freut sich Managerin Brigitta Dussmann, „und was lag näher, als die CD bei unserem Haus-Griechen in Klosterneuburg zu präsentieren?“

Der brandneue Titel, der am 22. August in „Studio 2“ auf ORF2 präsentiert wird, ist auf allen Streaming-Portalen und als CD im Web-Shop auf „willidussmann.at“ erhältlich.