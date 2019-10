Paul Kienbeck ist Sänger, Pianist, Organist, Songwriter und Chorleiter. Mit dem Chor "Chorisma" begleitet er Feiern aller Art, in der Kirche ist er an der Orgel zu hören. Seine Ballade "Das Leben is schen" komponierte er bereits 2018: "Diesmal war es mir wichtig den neuen Song selbst zu singen, um die Botschaft, die Gedanken und Gefühle, die in mir sind, zu 100 Prozent an die Menschen weitergeben zu können."

Produziert wurde die emotionale Ballade vom fünffachen Grammy-Nominee Peter Roberts, der bereits "Für Immer" - gesungen von Chris Novi - produzierte. Bei Lords of the Sound in Michelhausen wurde aufgenommen, das Video produzierte Acoda Films.

Im Video und am Tonträger "wirkt die wunderbare Verena Gharibo als Backgroundsängerin und als Schauspielerin mit," freut sich Kienbeck über die gelungenen Aufnahmen.

Die Hörprobe lässt die Gedanken fliegen und die Seele baumeln.

Ab 2. November kann die Single auf allen gängigen Musikplattformen vorbestellt werden, ab 9. November ist sie ebendort erhältlich. Die Video-Premiere gibt es ebenfalls am 9. November auf YouTube.