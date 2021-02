Zusätzlich zu den Teststraßen bietet nun die Apotheke zur Mariahilf nach Terminvereinbarung gratis Schnelltests an. Unter 02274/2231 oder 0699/13443010 kann man sich einen persönlichen Termin vereinbaren. Mitzubringen ist ein Ausweis und die E-Card. Die Abstrichabnahme erfolgt durch einen Apotheker.

Das Testergebnis erhält man in 15 bis 20 Minuten. Bei einem negativen Ergebnis erhält man von der Apotheke eine Testbestätigung, die, wenn sie nicht älter als 48 Stunden ist, als Freitesten für körpernahe Dienstleister gilt. Beim Vorliegen eines positiven Testergebnisses muss man sich in Selbstquarantäne begeben und die Hotline 1450 anrufen. Es erfolgt eine Meldung an die Gesundheitsbehörde durch die Apotheke.

Mit Symptomen bitte die Hotline 1450 oder den Hausarzt kontaktieren. Bitte dann nicht in die Apotheke kommen. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 8 bis 12 Uhr, und 14 bis 18 Uhr. Donnerstag und Samstag: 8 bis 12 Uhr.