Spaß und Action bei Modellbautagen und Family Plus in Tulln

Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Die Modellbautage und die neue Family Plus feierten vergangenes Wochenende gemeinsame Premiere in der Messe Tulln. Das neue Format lockte gleich bei der ersten Veranstaltung über 15.000 Besucherinnen und Besucher in die vier Messehallen. Während in der Family Plus Familienservices, Basteln, Kreativ, Brett- und Videospiele, Klemmbausteine und vieles mehr angeboten wurde, fanden parallel Modellbau-Begeisterte alles, was das Herz begehrte. Ein umfangreiches Themen- und Rahmenprogramm sorgte an allen drei Tagen für Action und Abwechslung für die gesamte Familie.

Viele Möglichkeiten bei der Action selbst mitzumachen

Mitmachkonzerte, Zirkusvorführungen, Bausteinwelt, ferngesteuerte Autos und Lkw zum Ausprobieren, Bastelworkshops und Wurfgleiter Challenge begeisterten die Kinder. Erwachsene kamen bei vielen Fachhändlern und den unterschiedlichen Ausstellungen und Vorführungen auf Ihre Kosten. Am Programm der Family Plus und Modellbautage 2024 wird schon gefeilt und der neue Termin in Kürze bekannt gegeben.

