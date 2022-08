Ministerin Raab eröffnete „Unser N“ in Absdorf

Werbung

Im Zuge des Wettbewerbs „Holt euch Unser N in eure Gemeinde!“ waren Anfang des Jahres alle niederösterreichischen Gemeinden eingeladen, sich „Unser N“ – ein vier Meter hohes und fünf Meter breites Bewegungs- und Begegnungselement mit zwei Spielebenen, zum Klettern und zum gemeinsamen Rutschen, in ihren Ort zu holen.

Bei der Eröffnung: Regionsobmann Franz Aigner, Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Gemeinderätin Elisabeth Hofbauer, Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Gemeinderat Franz Nefischer, Familienministerin Susanne Raab, Vizebürgermeister Leopold Weinlinger mit Olivia, Amelie und Paul. Foto: Foto Lena Grolig

Als erste von fünf Siegergemeinden, die von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und von Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister prämiert wurden, konnte die Gemeinde Absdorf ihr Projekt eröffnen. Kostenpunkt: 15.000 Euro.

Zu diesem Anlass machte sich nicht nur die Familienlandesrätin, sondern auch Familienministerin Susanne Raab persönlich ein Bild von der neuen Attraktion: „Das überdimensionale ,N‘ ist nicht nur ein einzigartiger Blickfang, sondern als großartige Spiel- und Bewegungsplattform ein tolles Ausflugsziel für Familien und Kinder. Ich wünsche allen Kindern viel Freude und Spaß beim Erkunden des neuen Spielgeräts.“

Teschl-Hofmeister stellte vor allem das Verbindenden von Alt und Jung in den Vordergrund und betonte, dass „Unser N in Absdorf ab sofort Treffpunkt für alle Generationen“ ist.

Barrierefreier Ansatz?

Landesrätin Teschl-Hofmeister lud ein, das Element zu erkunden. Falls raufklettern, etwa aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht möglich sei, sei das Spielgerät, so die Landesrätin im Rahmen der Veranstaltung weiter, auch schön anzusehen. Wie ist das gemeint?

Auf Nachfrage der NÖN betont Kathrin Minich vom Familienland NÖ: „Die Aussage war in keinster Weise auf behinderte Kinder gerichtet, sondern eher salopp formuliert eine Aufforderung an die Eltern und Erziehungsberechtigten, dass sie gemeinsam mit den Kindern das Spielgerät erkunden sollen.“

Hat Barrierefreiheit also bei dem Projekt eine Rolle gespielt? Was auf den ersten Blick fehlt, ist ein barrierefreier Weg, um überhaupt zum Spielelement zu gelangen – der Zugang selbst ist nämlich nur über die nicht barrierefreie Wiese möglich. Dabei wäre ein solcher schon in der Broschüre, die das Familienland Niederösterreich selbst aufgelegt hat, nachzulesen, ebenso wie die Einbindung eines umliegenden Erdhügels als Rampe.

Minich erklärt, dass Barrierefreiheit sehr wohl berücksichtigt wurde: „Das Spielelement wurde von unserer Architektin im Ansatz der barrierefreien Gestaltung konzipiert.“ Nämlich: „Am Boden wurden Hackschnitzel als Fallschutzmaterial eingebracht. Auf Rollriesel wurde verzichtet, damit ein Befahren mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen möglich ist.“

Außerdem sei das Netz im Innenbereich des Elements von der Höhe so gewählt, dass ein Umsetzen aus einem Rollstuhl machbar sei. „Auch die Rutsche ist extrabreit, damit Erziehungsberechtigte gemeinsam mit ihren Kindern rutschen können.“

Ein wichtiges Symbol

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.