3,7 Hektar sind für den Sport reserviert. Die Fläche neben dem Gewerbegebiet wurde einst von Betriebsgebiet in Grünland-Sport umgewidmet. Seitdem wird eifrig geplant. Mit einem Grundsatzbeschluss setzte der Gemeinderat im September die nächsten Schritte. Die blieben nicht unumstritten: Mit 17 Ja-Stimmen und 16 Enthaltungen holte der Antrag nur eine hauchdünne Mehrheit.

„Die Notwendigkeit ist sicher gegeben, aber ich sehe sie nicht zum jetziges Zeitpunkt gegeben“, argumentierte Franz Semler (SPÖ). Durch den Bauhof-Bau und andere Projekte sei die finanzielle Situation angespannt, ein neues Sportzentrum um rund 2,1 Millionen Euro habe keine Priorität. Semlers Gegenantrag auf Vertagung (siehe Infobox) wurde – ebenfalls knapp – abgelehnt.

Die ÖVP sieht hingegen sehr wohl Zeitdruck. Und der kommt von oben: Land und Bund sicherten der Gemeinde bei ersten Gesprächen vor zwei Jahren Förderungen von 244.000 Euro zu. Antragssteller Wolfgang Seidl (ÖVP) appellierte: „Beschließen wir’s nicht, sind diese Förderungen zurückzuzahlen.“ Zeigt St. Andrä-Wördern aber Willen, könne die Gemeinde sogar noch mehr finanzielle Unterstützung vom Land lukrieren. Das Argument schien zu überzeugen: Bürgerliste und Grüne gaben der ÖVP Rückendeckung – der Antrag wurde angenommen. Die nächste Phase kann also starten. Noch müssen sich Sportler gedulden: Planung, Konzept und Bau, so rechnet Seidl, werden zweieinhalb Jahre dauern. Die weitere Verwendung des derzeitigen Fußballplatzes in Wördern und des Rollhockey-Platzes in Altenberg sollen in der nächsten Gemeinderatsperiode entschieden werden.