Die „Stadt des Miteinanders“ ist offenbar gefragt wie nie zuvor. Mit dem zehnten Neujahrstreffen konnte nicht nur ein rundes Jubiläum, sondern mit knapp 900 Gästen im Atrium auch ein neuer Besucherrekord gefeiert werden.

„Miteinander heißt ja nicht unbedingt, dass alle immer einer Meinung sein müssen, aber dass man miteinander redet“, sagte Moderator Andi Gröbl zur Einleitung der Gesprächsrunde mit den Fraktionssprechern. Wie angekündigt waren neben der TVP auch NEOS, Grüne und SPÖ vertreten, TOP und FPÖ blieben dem Treffen fern.

Peter Eisenschenk: „Die Welt hat sich verändert, aber Tulln ist uns Heimat geblieben.“ | NOEN

Herbert Schmied zeigte sich erfreut, dass mit „Wohnen über dem Kindergarten“ eine NEOS-Idee zum Tragen kommt. Dabei hofft er, dass sich das Konzept auch für großvolumigere Bauten, etwa beim neuen Interspar in der Frauentorgasse, durchsetzen wird. Was Schmied in Tulln schmerzlich vermisst, ist das Handyparken: „Ich kann mir das nur so erklären, dass wir mit ihren Strafen einfach zu viel verdienen“, scherzte er in Richtung Publikum.

Ganz ernsthaft kann sich Schmied ein Ecobus-System in Tulln vorstellen: In einer deutschen Stadt vergleichbarer Größe bewältigen damit fünf bis sechs Kleinbusse den gesamten individuellen öffentlichen Verkehr, intelligent gesteuert nach telefonischen Anmeldungen.

Auf die Auswirkungen des Klimawandels auf Tulln, beispielsweise in Form von Starkregenereignissen oder des hohen Trinkwasserverbrauchs 2018, ging Rainer Patzl (Grüne) ein. „Was Bodenversiegelung angeht, hat Tulln schlechte Werte. Ein Ziel sollte daher sein, Tulln zur Stadt der Bäume zu machen“, forderte Patzl.

Straßensanierungen: „Bitte durchhalten!“

Daran, dass die Stadt seit 2015 rund 14 Millionen Euro in ihr Straßen- und Radwegenetz (samt Nebenausgaben) investiert hat, erinnerte Harald Wimmer (SPÖ): „Und das werden wir Schritt für Schritt fortsetzen.“ Auf die Befürchtung manch reiferen Tullners hin, die Sanierung seines Straßenzuges nicht mehr mitzuerleben, appellierte Wimmer: „Bitte durchhalten!“

Peter Höckner (TVP) beruhigte zuerst Schmied: „Handyparken wird kommen und auch für den öffentlichen Verkehr arbeiten wir an digitalen Lösungen.“ Persönlich freut sich der Kulturgemeinderat auf die Eröffnung des digitalen Heimatmuseums und das große Musikfest im Herbst 2019.

„Weniger Streit zwischen Fraktionen“

Bürgermeister Peter Eisenschenk stellte seine Ansprache unter die Zeichen von Begegnung, Konsens und Harmonie: „In Tulln gibt es weniger Streit zwischen den Fraktionen.“ Aber nicht nur im politischen Bereich seien die Zeiten besser: „2010 gab es in Tulln 137 Trauungen, im vergangenen Jahr waren es rekordverdächtige 216.“ Die Stadt selbst sei vor zehn Jahren eine wild zerzauste Braut gewesen. Der Überbrückungskredit von zehn Millionen Euro ist inzwischen zurückbezahlt und das Budget bietet wieder Möglichkeiten für neue Projekte. 2019 werden etwa zwei Kindergärten fertiggestellt, der Florahofsaal renoviert oder 20 Jahre Donaubühne gefeiert. Als größte Herausforderung unserer Zeit bezeichnete Eisenschenk den Klimawandel: Dem werde genauso wie der Digitalisierung und Erfordernissen der Flächenwidmung im neuen Stadtentwicklungskonzept Rechnung getragen. „Damit wir auch beim 20. Neujahrstreffen sagen können: Die Welt hat sich verändert, aber Tulln ist uns Heimat geblieben“, schloss Eisenschenk.