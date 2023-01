Tullner Stadtpolitik segelt auf Kuschelkurs

Werbung

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause konnte wieder ein Neujahrstreffen im Atrium des Rathauses abgehalten werden. Mehr als 700 Gäste nutzten die Gelegenheit, Ein- und Ausblicke in Projekte der Stadtgemeinde und in die Stadtpolitik zu bekommen.

Einleitende Grußworte kamen von Landesrat Jochen Danninger. Er hob den funktionierenden Zusammenhalt von Städten, Gemeinden und Land NÖ hervor, der hier hervorragend funktioniere und: „Tulln ist eine der liebens- und lebenswertesten Städte des Landes Niederösterreich.“

„Viele meinen, Tulln sei die attraktivste Stadt in Niederösterreich, wir haben sehr gute Pläne, diese Führung zu behaupten.“ Peter Eisenschenk Bürgermeister

Traditionell setzte Moderator Andreas Gröbl den Abend mit der Runde der Fraktionen fort. Alle Parteien (nur TOP, „Tullner ohne Parteibuch“ blieben fern) nutzten die Gelegenheit, vor großem Publikum zu sprechen. Georg Brenner (NEOS): „Die Energiekrise trifft buchstäblich jeden, aber die Förderungen gehen fast zu weit.“ Das bringe langfristig keine Vorteile. Die Jugend sei „ein bisserl lethargisch“, was Politik angeht, es sei an der Zeit, Politik in die Schulen zu bringen bzw. für ein Jugendparlament in Tulln.

Andreas Bors (FPÖ) lobte die Einrichtung eines Sozialfonds in Tulln (gegen die Teuerung), wobei: „Es wäre mehr möglich und auch zu finanzieren gewesen.“ Er will sich weiterhin für Autofahrer einsetzen, wie bei der Befestigung der Park-and-Drive-Anlage an der S5, künftig für die Schaffung von Ersatzparkflächen für den Nibelungenplatz.

Von „Zusammenhalt und Solidarität in der Stadtgemeinde“ sprach Valentin Mähner (SPÖ). Als Erfolg wertet er die neuerliche Erhöhung des Heizkostenzuschusses in der Stadt. Seine Fraktion werde sich in der Stadt weiter für sozialen, leistbaren Wohnbau und mehr Kassenärzte einsetzen.

Dass in der Stadt „sehr viel sehr gut funktioniert“ sagte Rainer Patzl (Grüne). Erfreut zeigte er sich über die „vernünftige Lösung für den Radweg“ bei der sanierten Langenlebarner Straße und darüber, dass bei der Neugestaltung des Nibelungenplatzes die große Lösung gewählt wurde. Grüne Stadtthemen für die Zukunft: weniger Parkplätze, mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, Baumschutz und LED-Beleuchtung im öffentlichen Raum.

„Wir haben uns regelmäßig getroffen, können alles diskutieren und treffen gemeinsam Entscheidungen“, fasste Peter Höckner (TVP) die harmonische Runde zusammen.

„Ich will kein Bürgermeister sein, der von oben meistert, sondern einer, der das Miteinander pflegt“, betonte auch Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) in seiner Neujahrsansprache. In Tulln, der „Stadt des Miteinanders“, ein Projekt, für das er immer wieder aufs Neue begeistern wolle, sei jede und jeder bedeutsam, unabhängig von Alter, Bildung und Einkommen.

„Viele meinen, Tulln sei die attraktivste Stadt in Niederösterreich, wir haben sehr gute Pläne, diese Führung zu behaupten“, sagte Eisenschenk weiter. Schon jetzt biete die Stadt mehr als 12.000 Arbeitsplätze (1.200 alleine am Campus Tulln), sei Pioniergemeinde in Sachen Klima- und Umweltschutz oder auch „die“ Gartenstadt Österreichs.

Mit der Entsiegelung und Umgestaltung des Nibelungenplatzes werde der nächste wichtige Schritt gesetzt, genauso wie mit dem Naturkraftwerk oder einer Raumplanung, die dem Bodenschutz dient (Baulandreserven werden genutzt, im Zentrum wird verdichtet, kein weiteres Ackerland wird in Bauland gewidmet).

Eine komprimierte, aber immer noch sehr umfangreiche Fassung der Rede finden Interessierte online unter https://peter.eisenschenk.at

