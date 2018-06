Das modernisierte Wasserwerk versorgt 5.700 Menschen in den Marktgemeinden Kirchberg am Wagram und Königsbrunn a. W. mit Trink- und Nutzwasser. Das Herzstück der Anlage ist eine Membrananlage, die für eine schonende Reduktion der Schadstoffe und eine Verminderung der Härtebildung sorgt. Zwei neue Brunnen erreichen nun Kapazitäten von 50 Liter Grundwasser-Entnahme in der Minute.

Projektleiter Herbert Kraner zeigte sich sehr zufrieden: Die Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen sei vorbildlich gewesen. Und: „Mit 1,96 Millionen Euro Kosten ist eine punktgenaue Landung gelungen“.

Bei aller Freude: Der Wasserverbrauch ist durch Pools, Gartenbewässerung und enormen Nachtverbrauch massiv gestiegen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf plädierte daher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser.