Neuübernahme Rappoltenkirchen bekommt einen Dorfwirt

Gottfried und Patrizia Radlherr, Bürgermeisterin Josefa Geiger und Vizebürgermeister Gerald Höchtel vor "dem neuen kulinarischen Treffpunkt im Ort". Foto: MGM Sieghartskirchen

Gottfried und Patrizia Radlherr übernehmen das Gemeindegasthaus in der Hauptstraße 5 in Rappoltenkirchen und werden am 1. April ab 10 Uhr unter dem Namen „Dorfwirt zum Radlherr“ kulinarisch durchstarten.