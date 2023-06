Landgasthaus Böhm in Weinzierl bereichert die NÖ Wirtshauskultur

Mit seiner erstklassigen, innovativen Küche hat Michael Böhm sein Landgasthaus längst über die Bezirksgrenzen hinaus bekanntgemacht. Bereits 2006 konnte der Küchenchef seine erste Haube erkochen, mittlerweile hält er sein Lokal mit seinem Team konstant auf Zwei-Hauben-Niveau.

Aber nicht nur die gehobene Gastronomie ist der Familie Böhm ein Anliegen, auch die Pflege eines traditionellen Wirtshauses mit seinen kommunikativen Aufgaben. „Als regionales Kommunikationszentrum am Puls des gesellschaftlichen Geschehens“, freuen sich die Böhms, nun auch Mitglied im Verein „Niederösterreichische Wirtshauskultur" zu sein. Rund 200 Wirte bekennen sich hier zur regionalen Küche und zur niederösterreichischen Gastlichkeit.

Die Aufnahme ist an verschiedene Qualitätskriterien in Küche, Keller, Ambiente und Service gebunden. Und daran, dass sich die Wirte auch persönlich um ihre Gäste kümmern, was dazu beiträgt, dass man sich beim Besuch gleich als Teil der Wirtshauskultur-Familie fühlt.