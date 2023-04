„Grüner Platz“ in Tulln: Erste Aufträge sind vergeben

Der Umbau des mit Parkplätzen nahezu voll versiegelten Nibelungenplatzes zum „Grünen Platz“ geht in die nächste Phase.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat mit den Stimmen von TVP, Grünen, SPÖ und NEOS die ersten Auftragsvergaben für das Pionierprojekt im Ausmaß von 3,75 Millionen Euro. FPÖ-Gemeinderat Andreas Bors enthielt sich der Stimme, die Fraktion TOP stimmte dagegen. Konkret handelt es sich um Generalunternehmer-Leistungen, Bau der Bewässerungsanlagen, Elektrotechnik und Staudenankauf.

„Damit geht dieses richtungsweisende Projekt nach dem umfassenden Bürgerbeteiligungsprozess, der Volksbefragung und der Planungsphase nun in die Umsetzung“, sagt dazu Bürgermeister Peter Eisenschenk. Im Mai werden am Nibelungenplatz die ersten Abbruch- und Umbauarbeiten beginnen. Aufgrund der römischen Geschichte Tullns werden diese von Beginn an archäologisch begleitet.

Die Fertigstellung ist für Juni 2024 geplant. Unter Berücksichtigung der zugesagten Landesförderung von 30 Prozent ist man zuversichtlich, den geplanten Kostenrahmen (samt inflationsbedingter Änderungen) einhalten zu können.

Zentrales Element der Umgestaltung wird der Klostergarten hinter dem Minoritenkloster. Der gesamte Platz soll möglichst großflächig beschattet werden. Große Bäume werden nach dem Schwammstadt-Prinzip gesetzt (durchdachter Unterbau mit großem Wurzelraum ermöglicht Speicherung von Niederschlagswasser).

Aktuell sind 80 Prozent der Fläche vorwiegend mit Parkplätzen versiegelt. Nach dem Umbau werden 71 Prozent versickerungsoffen gestaltet sein. Ersatz wird mit günstigen Tarifen für bis zu 150 Dauer-Parkplätze in der Tiefgarage am Hauptplatz geschaffen.

Grüner Platz im Detail

Holz-Sitzlandschaft und Foto-Hotspot: im Blütenfeuerwerk des Klostergartens – zum Entspannen und als Foto-Kulisse, beispielsweise für Hochzeiten

Work- und Workout-Zone: mit USB-Ladestationen und einem Infopoint in Kooperation mit dem Haus der Digitalisierung; Reckstangen und eine Slackline für Ausgleichssport

Nebelspiel: über WLAN gesteuert werden je nach Temperatur zur Abkühlung „Nebel-Choreografien“ abgespielt

Bar und E-Bike-Ladestation: Getränke und Snacks, im Gebäude: öffentliche Toiletten und E-Bike-Ladestationen

Festzelte und Energiesäulen: viel Platz für Festzelte – sowohl einzeln als auch im Verbund für bis zu 600 Personen; im Boden versenkbare Energiesäulen versorgen die Feste mit Strom

Sitzen & Spielen: Sitzmöbel auf dem ganzen Platz verteilt, teilweise mit fixen Holzdecks und Brettspiel-Flächen, auch Spielelemente für Kinder

Freundliche Oberflächen: Pflasterung in hellen Naturtönen - Auswahl der Steine je nach der Nutzungsart, zum Beispiel: ökologisches Pflaster mit hoher Durchlässigkeit und mit Grünfugen auf den Auto-Stellflächen

Ruhige Sitzplatzerl: Bereich westlich des Rathauses vom Auwald inspiriert und als ruhige Zone gedacht – u. a. mit Sitzgelegenheiten zum Entspannen

Green & Smart: gärtnerische Gestaltung verbunden mit Digitalisierung: freie Kurzparkplätze werden elektronisch erfasst (Smart Parking), das Nebelspiel ist digital gesteuert, WLAN am ganzen Platz, digitale Messung von Bodenfeuchte, Temperatur und Leitfähigkeit des Untergrundes in den Grünflächen – als Basis für digital gesteuerte Bewässerung

Outdoor-Galerie: Ausstellungsfläche mit wechselnden, großen und kleinen Kunstwerken

Fahrrad-Abstellplätze: für über 60 Fahrräder

Infrastruktur-Standards: Beleuchtung, Trinkbrunnen, etc.: Leuchtmittel werden an die vorhandene Gestaltung der Donaulände und des Klosterweges angepasst. Abfalleimer sowie Trinkbrunnen gehören zur Standard-Möblierung auf dem ganzen Platz.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.