So soll der "Grüne Platz" in Tulln aussehen

Die Neugestaltung des Nibelungenplatzes nimmt konkretere Formen an. Nach umfangreichen Vorplanungen, Bürgerbeteiligung und einer Volksbefragung, in der sich 59,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die große Variante entschieden, liegt jetzt das Siegerprojekt des daraufhin ausgeschriebenen Landschaftsarchitektur-Wettbewerbs vor.

"Er stieß auf großes Interesse in der Fachwelt", wie Bürgermeister Peter Eisenschenk betont. 21 Büros hatten sich beworben, in einer ersten Jurysitzung waren fünf in die engere Auswahl gekommen. "Aus Stadtsicht ist das Projekt eingebettet in die strategische Weiterentwicklung", sagt Eisenschenk. Was das heißt? Es gehe um eine noch stärkere Attraktivierung der Innenstadt und da wirke die Summe der Maßnahmen stärker als jede einzelne für sich. Was die Neugestaltung bieten soll?

Das soll der Grüne Platz bieten

Eine bessere Anbindung der Innenstadt an die Donau. Ein schönes Entrée für (Rad-)Touristen. Von den mehr als 100.000 Radfahrern die jede Saison den Donauradweg nutzen sollen künftig weniger durchfahren. Wirtschaftlich soll die Attraktiveriung den stationären Handel im Kampf mit dem Online-Handel unterstützen. Gesellschaftlich wird ein Ort der Begegnung, des Wohlfühlens geschaffen, ganz im Sinne der "Stadt des Miteinanders". Last but not least ist es ein Klimaprojekt. Noch wird der Nibelungenplatz zu 85 Prozent über die Kanalisation entwässert, nach der Entsiegelung der Fläche wird dieser Wert drastisch sinken.

So sieht die geplante Dreiteilung aus

Der Siegerentwurf von DND Landschaftsplanung sieht eine Dreiteilung vor. Die Nibelungen inspirierten DND-Gesellschafterin Sabine Dessovic zu einer Anlehnung an die drei Nornen, die in der nordischen Mythologie für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen: Der westliche Teil des Platzes wird eine Anbindung an Au und Natur, also das, was schon immer da war.

In der Mitte entsteht der Klostergarten, unter anderem mit "einem wahren Blumenfeuerwerk", Blütenbändern durchbrochen von Aufenthaltsflächen mit einer flexiblen Zone für Märkte, Feste und Veranstaltungen. Im Osten sind "viele Bäume und versiegelungsoffene Kurzparkplätze mit Schwammstadtsystemen" vorgesehen. "Die Bäume sollen den heutigen geänderten Ansprüchen genügen", betont Dessovic, hier könne ihr Büro langjährige Erfahrungswerte einbringen.

Einzigartig für Tulln, exemplarisch

für eine Stadt am Fluss

Jury-Vorsitzender Gerd Aufmkolk: "Die unterschiedlichen Themen Stadt, Landschaft und Kloster wurden hier zusammengeführt und haben ein neues Thema entstehen lassen, das genau das trifft, was den Ort ausmacht." Der Entwurf sei einmalig und einzigartig für Tulln, aber auch exemplarisch für eine Stadt am Fluss: "Tulln öffnet sich dem Fluss und tritt unmittelbar an ihn heran."

Daniela Allmeier (Büro Raumposition, das den Neugestaltungsprozess von Beginn an begleitet) gratuliert: "Die Stadt zeigt Mut und gibt eine Fläche, die jetzt zu 80 bis 90 Prozent den Autos gewidmet ist, zur Entsiegelung frei, um einen Ort der Begegnung zu schaffen... Und die Bürgerinen und Bürger haben gesagt: Wenn, dann machen wir es g'scheit!"

Das Parken soll verlagert werden

Was etwaige Parkplatz-Sorgen angeht: Auf dem neuen Nibelungenplatz werden 55 Kurzparkplätze geschaffen. Bis zu 150 Parkplätze können von der IG Immobilien in der Tiefgarage am Hauptplatz gemietet werden, bis zu 50 in den Parkdecks der Stadtgemeinde - beides nicht kostenlos, aber zu leistbaren Tarifen, wie Eisenschenk ankündigt. Autos sollen zeitgemäß weg von versiegelten Oberflächenplätzen hin zu nicht genutzten Garagenplätzen verlagert werden.

Die Kosten werden mit rund 3,3 Millionen Euro beziffert (abhängig von der Inflation), Gespräche mit Land und Bund in Sachen Förderungen werden noch geführt. Baubeginn ist im Idealfall Ende März 2023.

