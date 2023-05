Spatenstich für den „Grünen Platz“ in Tulln

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte schon vor einiger Zeit von einem Pionierprojekt gesprochen. Denn, wie auch Bürgermeister Peter Eisenschenk nun betonte: „Hier wird ein grauer Platz den Menschen zurückgegeben.“ Nach der Umgestaltung solle der Nibelungenplatz als großteils versiegelungsoffen gestaltete Fläche zum Verweilen und Genießen einladen, die Stadt noch attraktiver machen und damit auch den stationären Handel, der durch die Online-Konkurrenz unter Druck geriet, stützen.

Spürbare Umstellungsphase, aber Ersatzparkplätze sind vorhanden

2020 war das Projekt in einer Gemeinderatssitzung erstmals vorgestellt worden. In einer ausführlichen Bürgerbeteiligungsphase wurde es vorgestellt und überarbeitet. In einer Volksbefragung stimmten schließlich 60 Prozent der Teilnehmer für den kompletten Umbau des Platzes. „Die nächsten Wochen werden eine spürbare Umstellungsphase“, sagte Eisenschenk. Für die wegfallenden Parkplätze gebe es aber ausreichend Ersatzangebote (u.a. mit vergünstigten Dauertarifen in den Parkdecks der Stadt und in der Tiefgarage am Hauptplatz). „Am Ende werden wir uns hier gemeinsam über ein völlig neues Platzangebot freuen dürfen“, betonte der Bürgermeister, mit dem Klostergarten als gärtnerischem Highlight, einer variablen Veranstaltungsfläche vor dem AMS, der Au-Promenade zwischen Rathaus und Wohnblöcken, aber auch 55 Kurzparkplätzen auf nicht versiegeltem Boden.

„Blau-gelber Bodenbonus“ für das Großprojekt

Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf lobte Tulln als prosperierende Stadt. Derartige Projekte seien nicht immer einfach umzusetzen, da es nicht nur Befürworter gäbe. Aber mit der Bürgerbeteiligung sei das hier vorbildlich gelungen. Pernkopf erinnerte an den „blau-gelben Bodenbonus“, an dem bereits rund 40 Gemeinden und Städte Interesse bekundet haben. Er kann lukriert werden, wenn Flächen entsiegelt werden oder mit dem Schwammstadt-Prinzip wertvolles Wasser besser genützt wird. Und: „Ihr in Tulln seid die ersten, die ihn nutzen.“ Der neue, großteils entsiegelte Nibelungenplatz wird auch als natürliche Klimaanlage dienen. „Das Land Niederösterreich fördert dieses Projekt mit 1,4 Millionen Euro“, sagte Pernkopf erneut zu, denn: „Viele reden vom Klimaschutz, aber letztlich zählt nur, was getan wird.“

Mit dem Spatenstich wurden die Arbeiten am neuen Nibelungenplatz in Tulln offiziell gestartet. Die Fertigstellung ist für Juni 2024 geplant.

