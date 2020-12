Schon im Zuge der Vorgespräche zur Tulln Strategie 2030 hatte Bürgermeister Peter Eisenschenk (TVP) mehrfach betont, dass ihm die Neugestaltung des Nibelungenplatzes als „Grüner Platz“ anstelle der mit Autos zu geparkten Betonwüste ein großes Anliegen ist (die NÖN berichtete). Erste Schätzungen beziffern das Projekt mit 4 Millionen Euro. Jetzt ging es im Gemeinderat um den ersten konkreten Schritt.

Die Debatte im Atrium des Rathauses beginnt mit einem glühenden Plädoyer des Bürgermeisters für den Grünen Platz. Eingangs betont er, dass es lediglich um einen Grundsatzbeschluss geht, also um keine konkreten Planungs- oder gar Bauvorgaben und um keine konkreten Kosten. „Es geht nur um die Frage: Setzen wir uns das Ziel, den Grünen Platz zu realisieren oder sagen wir heute klar, dass sämtliche Überlegungen unnötig sind“, sagt Eisenschenk.

Bei dem Projekt handle es sich um eine Vision, einen weiteren Meilenstein für die Positionierung Tullns unter den führenden Städten des Landes. Die Entsiegelung von Abstellflächen im Zentrum sei außerdem ein Projekt mit großer Vorbildwirkung. Auch für den hart erarbeiteten USP (Alleinstellungsmerkmal bzw. Verkaufsargument) Tullns als Gartenstadt sei das Projekt von großer Bedeutung. Es gehe darum, die Stadt selbst als Kultur- und Gartenstadt zum Ereignis zu machen. Das verbessere auch das Einkaufserlebnis was wiederum der größte Trumpf des stationären Handels sei.

Eisenschenk: "Ergreifen wir die Chance!"

„Bringen wir Hauptplatz und Donaulände noch näher zusammen“, regt Eisenschenk an. Künstler André Heller erhalte zwar keinen einzigen Cent. „Dennoch bietet er seine Hilfe an, die ich gerne annehme“, betont der Bürgermeister. Außerdem habe die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) zugesichert, dass das Bundesamtsgebäude im Rahmen eines Pilotprojektes in eine optische und ökologische Vorzeigeimmobilie verwandelt werden soll.

„Ergreifen wir diese Chance“, appelliert Eisenschenk, so wie es seine Vorgänger Edwin Pircher (mit dem Interuniversitären Forschungsinstitut IFA, das Tulln zur Unistadt machte und mehr als 1.000 Arbeitsplätze brachte) und Willi Stift (mit Tiefgarage und Rosenarcade am Hauptplatz, die das Zentrum retteten) mit visionären Projekten in der Vergangenheit gezeigt haben.

Finanzierung und Ersatzparkflächen als Herausforderungen

Der Bürgermeister nennt auch zwei wesentliche Herausforderungen: die Finanzierung und die Ersatzparkflächen, die geschaffen werden müssen. In Sachen Finanzierung wären erstens die Kosten noch unklar und zweitens auch Förderungen von Land, Bund und EU möglich. Soll man in schwierigen Zeiten Geld für ein Großprojekt ausgeben? „Gerade jetzt!“, sagt Eisenschenk, denn öffentliche Investitionen seien jetzt eine notwendige Stütze für regionale Wirtschaft und regionale Arbeitsplätze.

Was Ersatzparkflächen angeht, so gebe es die Idee, im dritten Untergeschoß der Tiefgarage am Hauptplatz, das bei Weitem nicht ausgelastet sei, kostengünstiges Dauerparken zu ermöglichen.

Ja, es sein noch viele Fragen offen. Daher schlägt Eisenschenk auch die Einsetzung eines Beirates vor, der laufend überparteilich informieren soll. „Setzen wir uns ein Ziel, das uns wirklich nach vorne bringt. Machen wir den nächsten Schritt: den Grünen Platz in der Gartenstadt!“, schließt er sein Plädoyer.

Grüne mahnen zur Sparsamkeit

Gemeinderat Bernhard Granadia (Grüne) begrüßt, den Plan, aber: „Als Volksvertreter sehe ich es als meine Pflicht mit Resourcen und dem Geld der Bürger sparsam umzugehen. Ich bin für den Grundsatzbeschluss, aber vier Millionen Euro sind wirklich viel Geld!“ Was die Schaffung eines Beirates angeht, so erinnert er an einen Antrag der Grünen aus dem Jahr 2003: Für die damalige Neugestaltung des Niblungenplatzes sollte ein Kunstbeirat installiert und ein Wettbewerb ausgeschrieben werden – was damals abgelehnt wurde.

FPÖ zeigt sich skeptisch

Kein gutes Haar lässt Gemeinderat Andreas Bors (FPÖ) an dem Vorhaben: Donaulände und Hautplatz könnten gar nicht näher zusammengebracht werden, die Entfernung bleibe stets dieselbe. Eine Attraktivierung des Bundesamtsgebäudes habe rein gar nichts mit dem Niblungenplatz zu tun. „Und ich befürchte, dass ein Grüner Platz auch keine 1.000 Arbeitsplätze bringen wird“, sagt Bors. Förderungen wiederum seien auch nichts anderes als Steuergeld der Bürger. Kurz: Er sei mehr als skeptisch, aber: „Einen Teil des Platzes um eine halbe Million Euro zu begrünen, da wäre ich dafür gewesen.“

NEOS will Experten in Beirat einbinden

„Schwarze Wolken“ sieht Gemeinderat Herbert Schmied (NEOS) über dem Projekt hängen, das einen ungebührlichen Start hatte. Es laufe Park gegen Parkplätze, Kosten gegen Nutzen und errege die Gemüter. Er regt an, den Beirat auch um jene Experten zu ergänzen, die bereits in die Tulln Strategie 2030 eingebunden waren und: „Ja, eine Gemeinde muss mutig sein und mit gutem Beispiel vorangehen – ich bin beim Grundsatzbeschluss dabei.“

TOP: "Es ist abgehoben"

Hohe Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Unternehmen mit dem Rücken zur Wand… „Es ist der falsche Zeitpunkt“, sagt Stadtrat Michael Hanzl (TOP) zum Großprojekt, „freundlich gesagt: Es ist abgehoben.“ Wenn schon so viel Geld ausgegeben werde, dann regt er an: „500.000 Euro für den Park und 3,5 Millionen Euro investieren wir in die Katastralgemeinden, um die Lebensqualität der Bürger zu verbessern.“ Außerdem hätte er sich gewünscht, dass diese Diskussion schon vor dem Ausschuss zum Projekt geführt worden wäre: „Wir werden nicht zustimmen.“

Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka (TVP) unterstreicht daraufhin noch einmal, dass die öffentliche Hand gerade in der Krise gefragt sei, um mit Investitionen die Wirtschaft anzukurbeln. Und hier handle es sich um eine Investition, die in vielerlei Hinsicht sinnvoll sei und die indirekt auch Arbeitsplätze stützt und schafft.

„Ich sehe die Entsiegelung sehr positiv“, betont Stadtrat Rainer Patzl (Grüne), „aber Geld kann man nur einmal ausgeben.“ Und man könne es besser ausgeben als vier Millionen Euro für nur einen Platz, etwa für Fassaden- und Dächerbegrünungen, daher „sollten wir einen Schritt kleiner denken und mehr für die Umwelt machen“.

SPÖ gibt sozialem Wohnbau den Vorzug

Die SPÖ wäre nur für ein kleineres Projekt zu haben. „Wir wehren uns sicher nicht gegen Grün in der Stadt und es ist auch wichtig jetzt zu investieren“, sagt Stadtrat Hubert Herzog. Aber öffentliche Investitionen wären im sozialen Wohnbau sinnvoller angelegt und das mögliche Verschwinden von Parkplätzen habe bereits für einen Aufschrei gesorgt. Hier verweist Herzog auf das Beispiel Krems, wo Unternehmen aus der Innenstadt absiedelten, weil Parkplätze nicht mehr zur Verfügung standen.

Schlussendlich stimmten TVP, Grüne und NEOS für den Grundsatzbeschluss: Der Tullner Gemeinderat beabsichtigt, als nächstes Aushängeschild von Tulln, den Grünen Platz zu errichten. SPÖ, TOP und FPÖ stimmten dagegen.