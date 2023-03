Robert Lang übernimmt die Schulleitung

Seit 1. März hat die Neue Mittelschule Heiligeneich eine neue Leitung. Robert Lang kommt ursprünglich aus Trasdorf und besuchte selbst die Volksschule und damals noch die Hauptschule in Heiligeneich. Danach absolvierte er die Militärakademie in Wiener Neustadt. Anschließend macht er die Lehramtsprüfung für Mathematik und Sport.

Von Korneuburg über Tulln zurück in die Heimatgemeinde

Seine ersten Berufserfahrungen sammelte Lang in der Polytechnischen Schule in Korneuburg. Anschließend unterrichtete er in der PTS Tulln und auch schon zusätzlich in der damaligen Hauptschule in Heiligeneich. Seit 2009 ist er fix als Lehrer in dieser Schule tätig und wohnt auch in Heiligeneich. Wichtig ist dem neuen Direktor „gute Zusammenarbeit mit den Schülern, den Eltern, dem Lehrerteam und dem Schulerhalter“. Für die Marktgemeinde Atzenbrugg als Stammsitzgemeinde bedankten sich Bürgermeisterin Beate Jilch und Vizebürgermeister Franz Buchberger bei Direktorin Doris Jedlicka für die interimistische Leitung. Gleichzeitig wünschten sie dem neuen Direktor Robert Lang alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

