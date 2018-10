Die NNöMS bewarb sich mit dem selbst gewählten Motto „Jeder will ein Stück vom Hasen“. Vorbild für die 4b war der Feldhase von Albrecht Dürer, eine Naturstudie aus dem Jahr 1502.

Individuell aus Naturmaterialien gestaltete Teile ergaben ein gemeinsames Bild, das bei der Jury unter insgesamt 3.000 Einreichungen Gefallen fand und als Siegerbild prämiert wurde. In der Kategorie der 10 bis 16-Jährigen war dieses Bild, laut Aussagen der Preisverleiherin, eine Premiere in der Wettbewerbsgeschichte. Die Arbeit unterscheidet sich deutlich von allen anderen und beweist die Gemeinsamkeit bei Beibehaltung von Individualität und Teamwork. Die Schüler bekamen am Tag der Verleihung eine besondere Führung durch die Albertina und einen Klassensatz Dürer Zeichenblöcke. Das Bild ist am Sonntag, 21. Oktober im Kulturpavillon beim KunstErlebnis - Tag von 10 bis 18 Uhr zu sehen.