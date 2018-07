So funktioniert der Wettbewerb:

Bereits am 2. Juli war der offizielle Startschuss zum Wettbewerb. Jeder, der Tulln aktiv bei der NÖ-Challenge unterstützen will, kann dies mit folgenden drei Schritten tun:

1. „Runtastic-App“ auf das Smartphone laden,

2. Auf www.noechallenge.at zum Wettbewerb anmelden.

3. Sport treiben und sich so viel wie möglich bewegen – es zählen die Kategorien Laufen, Radfahren, Mountainbiken, Rennradfahren, Nordic Walking, Wandern und Gehen. Jede Minute zählt!

Jede sportliche Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gutgeschrieben. Auf der Homepage hat man dabei immer die Möglichkeit die aktuelle Rangliste des Wettbewerbs anzusehen. Abgerechnet wird das große niederösterreichische Bewegungskonto am 30. September 2018. Danach werden die Ortschaften mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten pro Einwohner geehrt und ausgezeichnet. Es gibt eine Individualwertung und wertvolle Sachpreise für die 100 aktivsten Mitstreiter des Wettbewerbs.