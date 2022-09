NÖ hilft Ukraine - Hilfe mittels Fahrzeugspenden in Tulln

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Foto: Erich Marschik/Gemeindebund

D rei einsatzbereite Feuerwehrautos, ein Rettungstransporter sowie ein Müllwagen sind am Dienstag in Tulln an die Ukraine übergeben worden.