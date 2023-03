Michelhausener Senioren sind aktiv gegen Einsamkeit im Alter

Beim Seniorentag konnte die Ortsgruppenleitung 130 Mitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste begrüßen. ÖVP-Bürgermeister Bernhard Heinl betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Seniorenbundes in der Gemeinde: „Die ältere Generation hat bei den verschiedenen Angeboten der Ortsgruppe die Möglichkeit, viele gemeinsame Interessen zu teilen.“ Auch ÖVP-Landtagsabgeordneter Bernhard Heinrichsberger bezeichnete die Senioren als wichtigen Faktor in der Gesellschaft: „Durch regelmäßiges Treffen in der Gemeinschaft wird Einsamwerden im Alter aktiv entgegengewirkt.“

Großes Dankeschön an langjährige, treue Mitglieder

Geehrt wurden für jahrelange Treue: Leopold und Martha Edhofer, Johann und Eva Maria Hesina, Anna Schaar, Rudolf und Renate Trsek, Herbert Trieb, Robert Annhammer, Anna Figl, Monika Kranawetter, Maria Otzelberger, Helga Schwarz, Anna Fidler, Maria Lederer, Hedwig Messerer, Gertrude Spannbruckner, Anna Burchhart, Edeltraud und Josef Donhauser, Maria Schuster, Gertrude Stohmayer, Karl Fischer, Leopold Parzer, Gertrude Heinrich, Hermelind Hufnagel und Gertrude Bartl. Mit gemütlichem Ausklang bei Kaffee und Kuchen endete die Veranstaltung.

