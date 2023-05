Final Countdown für "Dame Kobold" im Schloss Sitzenberg

Mittlerweile laden die Sommerspiele von Schloss Sitzenberg bereits zum neunzehnten Mal Kulturbegeisterte in ihren malerischen Arkadenhof ein und bieten in einem romantischen Flair Theaterklassiker. Auch heuer können sich die Besucherinnen und Besucher mit „Dame Kobold“ von Hugo von Hofmannsthal nach Calderón de la Barca auf eine Komödie freuen, die ihre Fans seit bald 400 Jahren in ihren Bann zieht und aus der selbst für die heutige Zeit und Gesellschaft einige Lehren gezogen werden können.

Die Proben für sind bereits in ihrer finalen Phase. Die Darstellerinnen und Darsteller Dessi Urumova, Thomas Koziol, Katrin Fuchs, Leopold Dallinger, Selina Ströbele, Leopold Selinger, Kurt Hexmann und Christian Rovny geben alles, um das Verwirrspiel rund um Don Manuel und Donna Angela so authentisch wie möglich auf die Bühne zu bringen. Sei es das stundenlange Fechttraining für die Duell-Szenen oder die von Christian Rovny geschaffene und einstudierte Choreographie – bei "Dame Kobold" gehört mehr dazu als nur den Text souverän vorzutragen.

Termine & Tickets

Die Premiere findet am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr statt. Weitere Spieltermine sind: 8., 9., 10. und 11. Juni, 16., 17. und 18. Juni sowie 23., 24. und 25. Juni. Beginnzeit ist freitags und samstags um 19.30 Uhr, sonntags und am Feiertag um 17.30 Uhr. Ticketinformationen unter https://schloss-sitzenberg.at/sommer/karten/ oder telefonisch unter 0664/ 94 90 803.

