Gottfried Zawichowski: „Wir agieren genre-übergreifend“

Mehr als 1.800 Konzerte in 27 Jahren, das ist die eindrucksvolle Bilanz von „Musik aktuell - neue Musik in Niederösterreich“ und damit auch von Gottfried Zawichowski und der Musikfabrik NÖ. Die NÖN traf den Veranstalter, Pädagogen und Künstler zum Gespräch.

NÖN: Wie kam es zur Gründung der Musikfabrik NÖ?

Zawichowski: Das geht eigentlich auf Erwin Ortner, dem ehemaligen Rektor der Musikuniversität Wien zurück. Er hielt, ursprünglich auf Schloss Rosenau, einen Sommerkurs mit diesem Namen ab. Ich war als Student dabei und hatte organisatorische Ideen. Daraufhin sagte Ortner zu mir: „Dann machst du es eben nächstes Jahr gleich selbst.“ So kam es zur Gründung des Vereins, die Sommerkurse wurden als eigenständige Veranstaltungen herausgelöst und fanden zunächst in Edelhof bei Zwettl, heute in Yspertal statt. Die Kulturabteilung des Landes NÖ wurde dann auf die Musikfabrik NÖ aufmerksam - nun laufen jährlich dutzende Förderanträge über diese Institution.

Das reichhaltige Programm beinhaltet neben Konzerten auch Kurse, Seminare oder die Initiative „Jazz for Kids“. Wie wichtig ist musikalische Bildung?

Zawichowski: Bildung war und ist in der Musikfabrik immer schon stark verankert, das ist mir persönlich wichtig. Heute umso mehr, da musikalische Bildung in Regelschulen, ja selbst in Schwerpunktschulen, immer stärker unter Druck kommt, sei es durch Reformen von Stundentafeln oder in der Lehrerausbildung.

„Musik aktuell – neue Musik in NÖ“ steht für Förderung, wie läuft das ab?

Zawichowski: Wir fördern Veranstalter - in Niederösterreich gibt es über 400 - vom kleinen Kellerclub bis zum großen Konzertsaal, und damit indirekt auch die Künstler. Wir übernehmen 50 Prozent der Gagen, gedeckelt mit zirka 2.000 Euro pro Abend.

Um welche Art von Musik geht es hier vorrangig?

Zawichowski: Musik aktuell wird gerne mit der klassischen Moderne gleichgesetzt, dabei stimmt das gar nicht! Wir agieren genre-übergreifend, von Klassik über Jazz bis zu sämtlichen anderen Musikrichtungen unserer Zeit, ausgenommen kommerzielle Musikstile - die muss man ja nicht fördern.

Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, das Sie veranstaltet haben?

Zawichowski: Daran kann ich mich gar nicht mehr genau erinnern. Aber wir hatten von Anfang an für jedes Jahr einen eigenen musikalischen Leiter (Artist in Residence). Der erste 1997 war Christian Muthspiel, heuer ist es die Percussionistin Ingrid Oberkanins und 2024 wird es Ernst Molden sein, der seinen Schwerpunkt aufs Geschichtenerzählen legen wird.

Wie kommen sie zu den Künstlerinnen und Künstlern?

Zawichowski: Ich gehe nach wie vor selbst viel in Konzerte, bin gut vernetzt und singe nach wie vor im Arnold Schönberg Chor. Man entdeckt immer wieder etwas Neues. Man bleibt immer neugierig und ist nie fertig.

Sie leiten aber auch ihren eigenen Chor, den A Cappella Chor Tulln…

Zawichowski: … und das sogar schon seit 43 Jahren. Angefangen habe ich u. a. gemeinsam mit Luzia und Stefan Nistler oder Peter Höckner. Ja, ich glaube schon, dass ich einen langen Atem habe. Trotzdem überlege ich langsam, wer das einmal fortsetzen wird.

Apropos fortsetzen: Mit der Schiene „musik: erleben - acht konzerte in tulln“ setzen sie die Arbeit der Jeunesse in Tulln fort. Wie läuft das?

Zawichowski: Sehr gut! Aktuell haben wir für die acht Veranstaltungen pro Saison über 150 Abonnenten und müssen sogar jedes Mal Sessel dazustellen.

