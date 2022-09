Tullner Casting: "Ihr drei seid´s hoch talentiert"

Beim großen Castingtermin in der Tullner Raiffeisenbank ging es darum, welche Talente in die nächste Runde aufsteigen und somit in einer Show mit Publikum auftreten dürfen. Nicht nur die Stimmung beim Casting war hervorragend auch die Künstler hatten es in sich. So durften gleich drei junge Damen, die mit ihrer Stimme überzeugen konnten, in die nächste Runde.

Die 18-jährige Vanessa Weissenberger aus Purkersdorf konnte mit ihrer kraftvollen Stimme beim Lied "Easy on me" von Adele die Mitglieder der Jury Andy Marek, Lukas Marek, Katharina Sappert und Thomas Breit begeistern. "Ich würde gern etwas kritisieren, aber es gibt nichts. Deine Stimme ist der Wahnsinn", drückt Andy Marek seine Bewunderung aus.

Auch Anne Rosner aus Königstetten konnte mit ihren 15 Jahren bei der Jury für Erstaunen sorgen. Als sie in den Castingraum hineinkam und sah, dass dort ein Klavier stand disponierte sie kurzer Hand um und entschied sich, anstatt von Playback sich gleich selbst zu begleiten. Davon war auch Andy Marek erfreut und betonte wie super sie sang und wie selbstbewusst ihr Auftreten war. Die 15-jährige beglückte die Jury gleich mit zwei Liedern. Zum einen sang sie "Love yourself" von Justin Bieber und zum anderen wählte sie eine eigene Komposition mit dem Namen "Can´t stand it".

Als letzte kam die jüngste Bewerberin in die nächste Runde. Caroline Hemmelmayer aus Tulbing mit gerade einmal 13 Jahren überzeugte mit ihrer eigenen Komposition "Let your dreams come true", bei welcher sie sang und sich selbst mit dem Klavier begleitete. "Du spielst super Klavier und schreibst einen super Text. Du bist für 13 Jahre übertalentiert", kommentiert Andy Marek ihren Auftritt.

Nach dem Casting wurden die drei Talente noch einmal hereingerufen und ihnen wurde verkündet, dass sie drei der zwölf Kandidaten bei der nächsten Show sind. Bis zum Finale müssen die drei jedoch noch bei zwei Shows weiterkommen. Während ihnen die Urkunden übergeben wurden, unterstrich Andy Marek nochmal: "Ihr drei seid's hochtalentiert."

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.