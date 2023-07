Toter Wolf in Tulln gezielt erschossen: Polizei bittet um Hinweise

Der Wolf, der am Dienstagabend in der Donau bei Tulln von Passanten entdeckt worden ist, wurde der veterinärmedizinischen Untersuchung zufolge durch einen gezielten Schuss getötet. Das Projektil dürfte aus einem Jagdgewehr stammen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei dem Tier habe es sich um einen etwa zweijährigen Rüden gehandelt.

Erschossen und entsorgt? Toter Wolf in Donau bei Tulln entdeckt

Ermittelt wird gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes. Die Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich (Umweltkriminalität) setzen bei ihrer Arbeit auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag erging ein diesbezüglicher Aufruf: Wer hat in den Abendstunden des 11. Juli im Nahbereich des Auffindungsbereiches (nördliches Donauufer in Tulln) verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich der Entsorgung des Wolfes gemacht? Wer hat um den 11. Juli 2023 (+/- ein bis zwei Tage) einen Schuss im Nahbereich des Auffindungsortes oder in der Umgebung wahrgenommen? Wer kann Hinweise auf den Schützen geben? Informationen sind unter Telefon: 059 133 30 3333 erbeten.