Infotreffen bei „Zeitpolster“ in Tulln

Werbung

Die in Tulln neue soziale Non-Profit-Organisation „Zeitpolster“ verbindet zwei Gruppen: Einerseits Personen, die Hilfe bei Alltäglichem, wie Einkaufen und Haushalt brauchen oder einfach Gesellschaft wollen. Andererseits sozial engagierte Menschen, die anderen helfen wollen.

Der Vorteil für Helfende: Sie sind versichert und sparen sich ein Zeitguthaben an für später, sollten sie selbst einmal Hilfe brauchen. Wer noch keine Stunden angespart hat, zahlt acht Euro pro Stunde für die Hilfestellungen.

Aktuell werden Helfende in Tulln und den Nachbargemeinden gesucht, die sich für ein paar Stunden im Monat engagieren möchten.

Am Mittwoch, 3. August, ab 15.30 Uhr findet ein Informationsnachmittag im Seminarraum 1, „Gesundes Tulln“ in der Wilhelmstraße 31, Tulln statt. Alle sind herzlich willkommen, um Anmeldung wird jedoch gebeten: Entweder unter 0664 88720754 oder per E-Mail an team.tulln@zeitpolster.com. Nähere Informationen gibt es unter www.zeitpolster.com .

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.