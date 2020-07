Waren Sie in den letzten Wochen einmal an der Donaulände unterwegs? Haben Sie etwas vermisst?

Richtig! Die MS Stadt Wien liegt seit geraumer Zeit nicht mehr in der Bezirkshauptstadt vor Anker. Des Rätsels Lösung: Bürgermeister a. D. Willi Stift trennte sich schweren Herzens von seinem geliebten alten Schaufelradschiff. „Aber keine Sorge, sie sollte bis Ende Juli wieder generalsaniert und modernisiert in Tulln und ab August wieder bereit für Fahrgäste sein“, beruhigt der erfahrene Geschäftsmann. Das Schiff sei jetzt im Eigentum einer Kapitalgesellschaft und: „Die haben schon ein paar Schiffe, die wissen, was sie tun.“

Peischl Eine Archivaufnahme der MS Stadt Wien wie sie im Jahr 2014 in voller Pracht am Tullner Donauufer vor Anker liegt. Ende Juli soll es wieder so weit sein.

Was aber veranlasste Stift, der im Jahr 2006 sogar extra das Kapitänspatent für die Binnenschifffahrt erwarb und noch im Herbst 2019 selbst am Steuer der MS Stadt Wien gestanden war, sich nach 25 Jahren von dem beliebten Nostalgieschiff zu trennen? „Auf Dauer war das einfach viel zu viel Arbeit und zu stark saisonabhängig. War es schön, kamen 500 Leute, wenn nicht gerade einmal 30. Und zuletzt hatten wir auch noch einige Pensionierungen im Team, vor allem Brigitte Grill, die ja die gute Seele des Schiffs war“, erklärt Stift.

Außerdem habe es mit der Gastronomie an Bord auch in mehreren Anläufen schon länger niemals so richtig gepasst. „Aber die neuen Eigentümer kennen sich erstens mit Schaufelradschiffen aus, was nicht selbstverständlich ist, denn davon gibt es ja nur noch zwei in ganz Österreich. Und zweitens wird auch die Gastronomie auf ganz neue Beine gestellt“, zeigt sich der jung-gebliebene Kapitän zuversichtlich für den künftigen Tullner Schiffsbetrieb.

Sein Kapitänspatent gibt Willi Stift noch länger nicht ab. Seit mehr als 40 Jahren urlaubt er bevorzugt mit Familie und Freunden auf einem Charter-Schiff in Kroatien - am liebsten natürlich am Steuer. Aber das gab er schließlich auch in seiner Zeit als Bürgermeister nur äußerst ungern aus der Hand.