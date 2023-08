Klosterneuburgerin gewinnt Festival-Pässe

Bei herrlichem Sonnenschein ging der Finaltag der niederösterreichischen Landesmeisterschaften im Beachvolleyball im Tullner Aubad über die Bühne. Spannende Ballwechsel und tolle Stimmung waren die Zutaten für einen unterhaltsamen Sportnachmittag. Im Damenbewerb sicherten sich Isabel Haas und Sarah Kastenberger den Sieg, das Herrenfinale entschieden Matthias Mostböck und Raphael Trauth für sich.

Aber auch die Raiffeisenbank Tulln war mit am Platz - naben Wasserbällen und Kappen gab es auch zwei Pässe für das Nova Rock Festival im Juni 2024 in Nickelsdorf zu gewinnen. Der Jubelschrei der glücklichen Gewinnerin Birgit Gruber aus Klosterneuburg war bei der Verlosung am Centercourt dann kaum zu überhören.