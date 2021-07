Nach sieben Aufführungen der Komödie „Es war die Lerche“ im Juli wechselt die Kellergassencompagnie dann heuer erstmals das Genre.

Am 5. August feiert sie mit dem Musical „Non(n)sens“ von Dan Goggin in der Kellergasse Absberg (bei Schlechtwetter im Pfarrkultursaal in Absdorf) Premiere. Es erzählt von den Herausfordrungen der Klosterlebens und von fünf Ordensschwestern, die eine Benefizveranstaltung auf die Beine stellen.

Nicola Gerbel versucht, als Mutter Oberin den Überblick und die Ruhe zu bewahren. M. Krauss-Boneau

Sie müssen Geld für die Beerdigung von vier verstorbenen Mitschwestern auftreiben, deren Leben durch eine Fischvergiftung vorzeitig endete. „‘Non(n)sens‘ vereinigt Tiefe, Humor, Spiel, Tanz und Gesang“, erklärt die Regisseurin und Leiterin der Kellergassencompagnie Luzia Nistler. „Jede der fünf Protagonistinnen hat die gleiche Herausforderung zu meistern, nämlich zwischen ihren individuellen Bedürfnissen und den sozialen Anforderungen einen Einklang zu finden.“

Es spielen Caroline Athanasiadis, bekannt als Kernölamazone und bereits zum zweiten Mal bei der Kellergassencompagnie, Nicola Gerbel, Veronika Rivo, Lena Maria Steyer und Karin Seyfried.

Wem der Film und das Musical „Sister Act“ gefallen haben, sollte sich das künstlerische Können der fünf Nonnen in Absdorf wohl nicht entgehen lassen.

Gewinnspiel kann zwei Freikarten bringen

Mit etwas Glück erhalten Sie zwei Freikarten für das Musical „Non(n)sens“ in der ersten Kategorie für die Vorstellung am Sonntag, 8. August, um 20 Uhr.

Wer bis 22. Juli die Gewinnfrage „Warum brauchen die Nonnen Geld?“ richtig beantwortet und ein E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.

Die Abholung der Karten ist bei der Abendkassa möglich. Bitte den Namen und eine Telefonnummer angeben.

Informationen und die Termine beider Stücke der Kellergassencompagnie findet man auf www.kellergassencompagnie.at.